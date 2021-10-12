Forbes: Эстония нацелит израильские ракеты на основное слабое место России 3 12.10.2021, 12:00

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Фото: wikipedia

Страна закупает противокорабельные крылатые ракеты дальностью около 320 километров.

Практически для любой другой страны контракт, подписанный шестого октября между государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии и совместным предприятием «Протеус Эдвансед Системз» (Proteus Advanced Systems), в состав которого входят израильская аэрокосмическая компания «Израэл Аэроспейс Индастриз» (Israel Aerospace Industries) и сингапурская компания «Эс-Ти Инджиниринг Лэнд Системз» (ST Engineering Land Systems), наверное, не стал бы особым событием, пишет Forbes (перевод —inosmi.ru).

Но ракеты Blue Spear («Голубое копье»), которые Эстония закупит у «Протеус Эдвансед Системз», станут первыми противокорабельными ракетами Эстонии. А противокорабельные ракеты в руках Эстонии обладают уникальной возможностью стать источником очень серьезных проблем для России.

«Выбранная система вооружения станет основным элементом военно-морской обороны Эстонии в предстоящие десятилетия, — сказал Юри Саска (Jüri Saska), командующий крошечным эстонским военно-морским флотом, численность которого составляет всего 300 человек и на вооружении которого находятся шесть небольших судов с очень легким вооружением. — ВМФ Эстонии сможет внести значительный вклад как в национальную, региональную, так и в коллективную работу по обеспечению обороны».

И его слова — это не шутка.

Ракета «Голубое копье» представляет собой последнюю модификацию израильской ракеты «Габриэль» (Gabriel). Ракета длиной примерно шесть метров, запускаемая с мобильной грунтовой пусковой установки, имеет различные режимы полета. Она может летать на малой высоте. Или она может летать на очень малой высоте. Она оснащена боеголовкой весом в несколько десятков килограммов и активной радиолокационной головкой самонаведения, обеспечивающей максимальную точность. Она имеет инерциальную систему навигации, а это значит, что она неуязвима для систем РЭБ.

Некоторые из ПКР «Габриэль», обладающий больше дальностью, во время полета на большей высоте, предположительно, могут пролететь 500 километров. Будучи противокорабельной ракетой, летающей на предельно малой высоте, ракета «Голубое копье», менее экономична в расходе топлива. Поэтому ее дальность составляет менее 320 километров.

Но в водах Балтийского моря с интенсивным движением судов 320 километров — это немалое расстояние. В особенности, если иметь в виду, что ракета полетит с территории Эстонии. ПКР «Голубое копье», запущенная из Эстонии, может пролететь через весь Финский залив, ту часть Балтийского моря, которая соединяет российский порт Санкт-Петербург с Калининградской областью, прибрежным эксклавом России, расположенным между Польшей и Литвой.

Калининград — это своеобразное наследие Второй мировой войны. Некогда немецкая территория стала российской — и сегодня это главный балтийский форпост Москвы. Территория площадью 224 квадратных километра с населением 400 тысяч человек буквально «напичкана» оружием.

Калининградская область обеспечивает России плацдарм в Балтийском регионе, откуда воздушные, морские и сухопутные силы могут создавать угрозу для самых слабых членов НАТО — для Латвии, Литвы и… Эстонии.

Но расположение Калининградской области является одновременно и сильной, и слабой стороной. Действительно, эксклав — это российская база внутри границ НАТО. Но это означает, что во времена напряженности правительства стран НАТО легко могли бы заблокировать передвижение грузовых автомобилей, поездов и самолетов, с помощью которых осуществляется пополнение запасов Калининградской области.

Более того, это уже было — 10 лет назад. В ответ Москва открыла новый морской торговый маршрут между Санкт-Петербургом и Калининградом. Можно с уверенностью сказать, что в военное время эксклав будет зависеть от часто курсирующих транспортных колонн снабжения.

НАТО уже располагает значительными военно-морскими силами на Балтике. Но они не принадлежит Эстонии или, если уж на то пошло, ни одному из других балтийских государств-членов альянса. Имеющиеся у Эстонии единственный минный заградитель и три тральщика-искателя мин, водоизмещение ни одного из которых не превышает 500 тонн, являются судами, предназначенными для оборонительных целей. Их задача состоит в том, чтобы держать собственные порты Эстонии открытыми для торговли.

Противокорабельные ракеты, запускаемые с мобильных грунтовых пусковых установок, безусловно, обладают оборонительными возможностями. Особенно если угроза исходит, скажем, от российских морских десантных сил.

Но эти же самые ракеты являются и наступательными. Новые ракеты Эстонии, расположенные в одном из важнейших морских узких мест в Европе, могли бы помочь перекрыть поток продовольствия, топлива и подкрепления с материковой части России в Калининград.

А теперь подумайте: ракета «Голубое копье» — это не просто противокорабельная ракета. Она, как и многие ПКР, также обладает потенциальной способностью осуществлять атаки по наземным целям. А Санкт-Петербург находится всего в 150 километрах от эстонской границы.

Неизвестно, сколько ракет «Голубое копье» Эстония собирается купить. Каждая ракета предположительно стоит около пяти миллионов долларов.

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