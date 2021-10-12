«Наше оружие — забастовка!» 12.10.2021, 12:02

Акции в поддержку общенациональной стачки прошли в разных городах Беларуси и за рубежом.

Против террориста одно оружие - забастовка!

Партизаны Витебска, Борисова, Минска, Новополоцка, рабочие по всей стране, а так же беларусы Киева, Одессы, Филадельфии, Питтсбурга и Сан-Франциска поддерживают забастовочное движение белорусского народа, ради спасения нашей страны и наших людей, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Рабочий, береги себя! Оставайся дома. Стачке быть!

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