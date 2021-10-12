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СБУ: На валютный рынок Украины вбросили сотни тысяч фальшивых долларов

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  • 12.10.2021, 12:05
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СБУ: На валютный рынок Украины вбросили сотни тысяч фальшивых долларов

Детекторы валют не отличают их от настоящих.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, участники схемы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% от их номинальной стоимости. По предварительной информации, они "вбросили" на украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Досудебное следствие установило, что организатором схемы является житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в частности, в Житомирскую область.

"При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые. По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя при реализации очередной партии поддельных $2 тыс.

В ходе 11 одновременных обысков по месту жительства подозреваемых и в помещениях, которые они использовали для преступной деятельности, были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие и боеприпасы, черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают и блокируют пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

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