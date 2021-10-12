В Литве стартовали военные учения с участием 12 стран НАТО и партнеров 2 12.10.2021, 12:19

фото: uanews

В учениях примут участие более 3 тысяч военных только из Литвы.

В ночь на вторник в Литве начались международные военные учения "Железный волк-2021", сообщает "Европейская правда". Почти две недели на полигоне в Пабраде и вокруг него в учениях примут участие более 3 тыс. военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров, сообщили вооруженные силы Литвы.

В учениях также примет участие около 1 тыс. единиц военной техники: танки Leopard и Abrams, боевые машины пехоты Marder, CV 90, VCI Pizarro, БТР Stryker, Fuchs и Boxer, самоходные артиллерийские гаубицы PzH2000, транспорт тылового обеспечения и административного назначения.

В ходе учений оценят способности выполнять операции по нападению, обороны и другие военные операции дислоцированными в Литве Силами передового базирования НАТО, штаба батальона мотопехоты им Альгирдаса, входящий в бригаду Gelezinis Vilkas и роты разведки.

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