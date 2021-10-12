Пять коротких тезисов кремлевского тупика Александр Коваленко, sprotyv.info

12.10.2021, 12:39

Фото: Reuters

О чем забыл Дмитрий Медведев.

В последние годы, в ситуации изоляции России, не только экономической, но и по сути, политической, культурной и информационной, для донесения пропагандистских нарративов Кремля, стали использовать не формат международных площадок, на которые до 2014 года российских политиков приглашали часто и густо, а эпистолярный жанр. Если быть точнее, то публикации статей, написанных высшим политическим руководством Российской Федерации и их публикации в, разного рода, СМИ.

Все прекрасно помнят статьи президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, с колоссальным искажением исторической действительности, но опубликованную в немецкой еженедельной газете Die Zeit, а также про “один народ”, которую как первоисточник не стали публиковать СМИ, но которая вышла на официальном сайте Кремля.

Собственно, есть разница между тем, что несет с экранов телевизоров 24 часа в сутки некая говорящая голова, такая как Ольга Скабеева, Маргарита Симонян, Владимир Соловьев и прочие шестеренки пропагандистского механизма, а совсем другое дело, когда в этот процесс напрямую включается руководство страны. Фактически, это официальный уровень с официально озвучиваемыми нарративами.

А потому, публикация в газете кремлевского поданного Алишера Усманова «Коммерсантъ» статьи про Украину заместителя председателя Совбеза России, экс-премьера и экс-президента РФ Дмитрия Медведева это элемент стающей заурядной и обыденной практики оказания широкого информационного влияния официальным лицом.

Статья уже масштабно цитируется российскими СМИ и, что немаловажно, пророссийскими в Украине. Например, СТРАНА.UA ее уже неистово нахваливает, а медиаресурсы Медведчука, уверен, посвятят не один десяток часов внимания ее детальному разбору в позитивных и хвалебных тонах. И это тоже не должно быть удивительным, ведь подобного рода графоманские наброски — это не столько элемент влияния на внутреннюю аудиторию, но и стимуляция нейронов пророссийской прослойки внутри Украины, а также в мире.

Но есть ли какая-либо ценность в этой статье, кроме ее откровенно пропагандистской составляющей?

Точно так же как в лживой статье Путина про Вторую мировую войну и “один народ”, ровным счетом никакой.

Прочитав этот материал, я удивился. Ведь я не увидел некой фундаментальной работы, пытающейся оболгать историю, манипулировать фактами и реалиями новым способом, доносящего некую совершенно неожиданную ересь Кремля до масс. Я увидел набросок, объемом неполных 4 листа, если использовать шрифт Times New Roman размером 14, в котором, в так называемых тезисах, попросту описывался один и тот же нарратив, который мы слышим от российских пропагандистов и их марионеток уже 8-й год подряд – Украина “не самостоятельная” страна, находящаяся под внешним управлением, с сопутствующим историческим контекстом, звучавшем сотни раз и, ничего общего с историей не имеющего.

Я, конечно, понимаю, что Дмитрий Медведев человек занятой, но если уж он взялся за написание некоего материала, а точнее поручил это своему секретариату, то можно было бы выдать на-гора нечто более объемное, куда оригинальное и менее однообразно-привычное. Ведь разжевывание одного и того же нарратива в обертке пяти тезисов, человеком, который сам по себе является ярким примером “не самостоятельности”, занимавшего пост президента исключительно как временная прокладка, не имевшая абсолютно никакой полноты власти, выглядит смешно. Смешно и скучно. Но, опять же, эта скучная хохма – это официальное послание официального лица.

Не удивительно, что практически полностью зависимый человек, Медведев, которого окончательно приструнили “к ноге” после череды коррупционных скандалов из серии “Домик для уточки” ставит свое имя под материалом, который не выдержит и элементарной критики, как историка, как политолога, как контрпропагандиста, так и просто человека разумного.

Дмитрий Медведев, а точнее его нерадивые авторы статьи, приводят примеры преступлений на территории Украины. Но при этом Дмитрий Медведев забывает упомянуть, что везде, где были нацистские войска, проводился геноцид против местного населения. Но факт в том, что Сталинский режим, еще до Второй мировой войны, пролили крови своих же граждан и граждан оккупированных республик в десятки раз больше. Именно Сталин считается, куда большим серийным убийцей, чем Гитлер.

Назовет ли Дмитрий Медведев хотя бы один город в Германии, где стоит памятник Гитлеру? А сколько стоит и ставится новых Сталину по России?

И почему Дмитрий Медведев забывает, что в рядах нацистских оккупантов служило около миллиона россиян? Он так любит говорить про украинцев в составе войск СС, которых, как и других национальностей захваченных государств, французов, поляков, чехов и прочих, то же было немало. Но именно русских было больше всех. Несравнимо больше! Что исторические кульбиты с сучком в глазу и собственным бревном продолжают оставаться в тренде?

Продолжая тему про “несамостоятельность” Украины, Медведев решил напомнить о том, что СССР якобы давал “достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, понимая, что иначе это может закончиться трагическими событиями типа венгерских выступлений в 1956 году или Пражской весны 1968 года”.

Вот только Дмитрий Медведев забыл, что после венгерских выступлений в 1956 году или Пражской весны 1968 года были десятки преступлений против человечности совершенных СССР, лихорадочно цеплявшегося за каждую республику, намеревавшуюся выйти из состава тюрьмы народов.

Дмитрий Медведев помнит про Рижские события 1991 года? Дмитрий Медведев помнит, как давили жителей Баку советские танки в 1990-м? Дмитрий Медведев помнит про “Трагедию 9 апреля” в Тбилиси? Дмитрий Медведев должен был знать про “Январские события” в Вильнюсе 1991 года?

Давайте даже проще. Что расскажет Дмитрий Медведев про Новочеркасский расстрел и десятки аналогичных фактов по всему СССР?

СССР в своих конвульсиях пролил реки крови невиновных и продолжил их проливать, переформатировавшись в так называемую Российскую Федерацию. И стоило такому субъекту РФ как Чечня заявить о выходе из состава обновленной тюрьмы народов, как и там, началось кровопролитие.

Это все исторические факты, о которых Дмитрий Медведев умалчивает, как по-настоящему, стоящий во главе страны невежественный и необязательный человек. Не его ли это 4-й тезис? Видимо писал его, смотрясь в зеркало.

Дмитрий Медведев пишет про “несамостоятельность” Украины, как обиженный школьник, который нашкодил за плохо выполненное задание и оставшийся после уроков на дополнительные занятия.

А все потому, что Украина вышла из орбиты влияния России и не намерена туда возвращаться. Украина вырвалась из обагренных по локоть кровью невинных жертв Красного террора, жертв оккупации “советских” республик, геноцидов населения этих республик, множеством Голодоморов (Поволжье, Украина, Казахстан и пр.), репрессий и угнетений.

Украина самостоятельно решает, с кем ей поддерживать деловые контакты, политические отношения, в какие союзы и альянсы вступать, к каким стремится, по каким международным событиям давать негативные комментарии и оценки, по каким позитивные, какие страны на внешнеполитической арене поддерживать, а перед какими закрывать дверь.

И все это делается без учета страны оккупанта, продолжающей при каждом удобном случае заявлять про свою непричастность к войне на Донбассе, к преступлениям в ЦАР, к поддержке военного преступника Халифы Хафтара и Николаса Мадуро, к терактам в Европе, множественным попыткам отравлений и скрытым, постыдным атакам на страны НАТО.

Россия, страна изгой. Россия, страна, ассоциирующаяся с террором, человеконенавистничеством и тиранией. Ширмы 1990-х, имитирующей демократические процессы в РФ, хватило не надолго, и она очень быстро стала являть свое костлявое личико. Сначала в Первой Карабахской войне, в конфликте в Молдове, затем была Чечня, бывшая Югославия с “их тамнетами” по жестокости чисток превосходившими даже сербских головорезов, была Грузия, а потом настал черед Украины.

Конечно, России, привыкшей подчинять террором, силой и кровопролитием не нравится, что Украина не только смогла ее, страну со вторым милитарным потенциалом, почти миллионом свободного человеческого ресурса, безграничным военно-техническим потенциалом, да еще и ядерным боезапасом способным изменить орбиту вращения Земли, остановить фактически на дальних рубежах. И за прошедшие 8 лет, продвинуться особо, в оккупации Украины, России не удалось.

Вот и возникает вопрос, из всего вышеизложенного, а кто же тогда, Дмитрий Медведев, эти “слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы”? Не вы ли, кремлевская рать? Насколько вы обогатились за эти 8 лет топтания на месте, обирая народ, страдающий от ваших же бездумных действий 2014 года? Расскажите ли вы, россиянам, или русским, как там правильно, что поднимает вопрос вашего первого тезиса самоидентификации, которой в России никогда не было отродясь, что их нищета и ваше богатство – это ваша вина?

Вот и возникает вопрос, а можно ли с таким руководством России и стоит ли вообще иметь дело? За последние 8 лет в России армия нищих увеличилась до более чем 20 млн человек. Обнищание населения, деградация экономики и скатывание государства в бездну ускоряется с каждым годом. Но руководство России продолжает повторять мантру “нас там нет” и “у нас все хорошо” при каждом удобном случае. Хотя, на самом деле, все, что от России требуется, так это просто уйти из оккупированной части Донбасса, забрав своих головорезов, вывести из оккупированного полуострова Крым свои войска и очень быстро все изменится в лучшую сторону.

Но Россия этого не делает. А Украина умеет ждать. Страны Балтии ждали более полувека. Карабах ждал почти 30 лет.

Россия с каждым годом не становится сильнее. А ее не меняющееся руководство не моложе. И этого оно боится больше всего. И именно это на самом деле отражено в статье Дмитрия Медведева. Страх перед будущим. Неизбежным будущим позором поражения.

Кстати, эта статья, которую я набрал всего за полтора часа, имеет объем 5 страниц с использованием шрифта Times New Roman размером 14. Не дотягивает секретариат, ох, не дотягивает. Расстрелять? Или для чистоты палернут “Новичком”?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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