«Копейки за 10-часовой рабочий день»: солдат белорусской IT-роты рассказал о своих заработках 13 12.10.2021, 12:44

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Работать приходилось шесть дней в неделю.

На сайте habr.com появился рассказ айтишника, который, как он утверждает, отслужил в белорусской армии в той самой IT-роте, о создании которой было много громких новостей.

Парень рассказал, чем занимался и какую зарплату за это получал.

— Сначала я был на одном проекте, который не сильно развивался. Поэтому через полгода меня пересадили на другой Java web-проект, на котором я успешно решал задачи. Фиксил баги, менял кнопки. Но были и интересные задачи. Например, мы по своей солдатской инициативе разработали JS-инструмент для учета личного состава, отслеживания поощрений и взысканий в ИТ-роте.

К сожалению, про сами проекты я не могу рассказывать. Но в ИТ-роте служили разные специалисты всех уровней, всех специализаций, разработчики фронтенда и бэкенда, девопсы, 3D-художники, бизнес-аналитики. В роту хотели добавить еще тестировщиков. Получается, что рота — это полноценная ИТ-компания, которая обслуживает Министерство обороны и смежные ведомства.

Я считал, что в среднем мы работали по 8 часов в день. У нас была шестидневная рабочая неделя - с понедельника по субботу. Но еще были другие занятия, не только разработка. Например, воспитательная и идеологическая работа.

Иногда приходилось работать больше, были запарки по дедлайну. Из-за этого кто-то из ИТ-солдат сразу после подъема уходил завтракать и начинал работать в 6-7 утра над своими проектами. Работали по 9-10 часов практически непрерывно. Но нам не угрожали, не заставляли что-то делать под угрозой наказания. Все держалось на каком-то доверии. Считалось, что если я что-то хорошо делаю, хорошо работаю, то и ко мне будет хорошее отношение. Если я был бы плохим специалистом, то никаких поблажек от руководства я не мог бы получить.

Зарплата у солдата в ИТ-роте была 33 белорусских рубля в месяц. Я был командиром отделения и получал дополнительный бонус. В сумме выходило 46 рублей.

Деньги, конечно, небольшие, они не мотивируют на продуктивную работу. Да, я мог забить на свои обязанности, но у нас был пряник. Любой солдат хочет выходной, увольнение и отпуск. Люди старались работать, причем были случаи стахановского труда, когда вместо отведенного на разработку календарного года парни укладывались в 6 месяцев. За это они получили трехсуточные увольнения и плюс несколько дней к отпуску. Причем увольнения можно было получить с правом выезда за гарнизон, не важно, где твой дом в стране находится — можно ехать.

Причем кроме выходных и отпуска нас особо ничем не мотивировали. Даже сложно сказать, почему мы старались хорошо работать. Мы не были запуганы и могли поспорить с высокими начальниками по поводу новостей, которые происходили в Беларуси и во всем мире. И в споре чувствовали себя вполне комфортно.

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