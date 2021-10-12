США и Европа начали готовить новые санкции против «Северного потока-2» 2 12.10.2021, 13:19

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фото: РБК-УКРАИНА

Старший советник Госдепа рассказал, в каком случае меры будут введены в действие.

США и Европа начали работать над подготовкой санкций, которые они готовы вводить против Северного потока-2, если Россия будет использовать поставки газа, как оружие против Украины. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" старший советник Госдепа США Амос Хохштайн.

"И работа по определению, какие именно санкции США и Европа готовы вводить, уже начата", – сообщил Хохштайн.

Советник Госдепа считает, что санкции против Северного потока-2 могут быть эффективными только, если они будут вводиться США совместно с Европой, в особенности с Германией.

Кроме того, Хохштайн напомнил, что в совместном заявлении президента Байдена и канцлера Меркель речь идет о том, что Германия готова вводить санкции, в случае дальнейшего использования Россией поставок газа как оружия, которое будет угрожать безопасности Украины.

В конце мая США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. Согласно договоренности Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. За это ей обещают санкции. При этом президент Украины Владимир Зеленский упрекал глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2.

10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2. 23 сентября палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода. 30 сентября стало известно, что США уже в декабре могут ввести санкции.

4 октября Nord Stream 2 AG заявила, что первая нитка газопровода начала заполняться газом. После этого США снова выступили против газопровода. В Германии заявили, что заполнение газом Северного потока-2 является частью техэкспертизы.

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