Экс-экономист дала практические советы по экономии семейного бюджета 13 12.10.2021, 13:29

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Есть интересные варианты: еда без НДС, например.

«Брестская газета» поговорила с бывшим экономистом из Жабинки о семейном бюджете и о том, как и на чем можно экономить. Есть интересные варианты: еда без НДС, например.

Виктория до выхода на пенсию работала экономистом. Здравый смысл, трудолюбие и математический склад ума позволяют ей экономно распоряжаться своей пенсией.

Вот несколько практических советов от профессионального экономиста, как не опустошить свой кошелек за неделю до пенсии или за пять дней до зарплаты.

Молоко – от фермера

В Жабинке молоко развозит по дворам местный фермер. У него есть свои покупатели в густонаселенном микрорайоне города. Они в определенное время уже поджидают его в одном и том же месте. Виктория – одна из них.

Каждую среду она приносит домой трехлитровую банку прекрасного свежего молока. Естественно, не 1,5-процентной жирности. При этом она не платит за пластиковую бутылку, которую потом надо еще утилизировать.

Три литра молока по цене 5 руб. Не надо быть экономистом, чтобы подсчитать: литр качественного продукта обходится в 1,7 рубля. Из него (в отличие от купленного в магазине и прошедшего переработку) можно при желании сделать даже домашнее масло. А еще сливки, сметану, творог, сыворотку… В общем, чего душа хозяйки пожелает.

«Свои молочные продукты дома есть всегда. Осенью свежей тыквы полно, так из нее в чугунке такая вкусная каша упреет на этом молоке, желтенькая – объеденье. Из творога столько всего можно приготовить, остается сыворотка – на ней блинчики готовлю. Правда, масло пока не делала. А вот моя подруга может и масло сколотить, как это раньше наши мамы и бабушки делали. Не знаю, смогла бы я теперь опять перейти на молочные продукты из магазина», – рассказывает Виктория.

Полкабана за раз

К счастью, в деревне (да и в городе) не перевелись люди, которые не утратили желание выращивать в своем хозяйстве хрюшек – для себя и еще на продажу. Свинина продается по 7 рублей за килограмм убойного веса. Средний вес кабана – порядка 110 килограмм, полтуши, соответственно – где-то около 55 кило.

Конечно, 385 рублей выложить одномоментно за полкабана не каждый захочет. Но оно того стоит, считает Виктория.

«Это же не только мясо, но и сало, жир, ножки… Из свиного уха можно наловчиться вкусные вещи готовить. Это же все в традициях нашей национальной кухни, – делится своими секретами Виктория. – Ребрышки сразу порубить и в морозильную камеру –вместе с фаршем. Натер картошки, достал из холодильника готовый фарш – вот тебе и колдуны готовы. Или перцы нафаршировать – все намного дешевле выходит. Стоит ли говорить, насколько такое мясо вкуснее: домашние свиньи растут на бульбе, тыкве да бураках».

Хозяин, у которого Виктория покупает мясо, держит около 50 хрюшек, включая вьетнамских. От заказов у него отбоя нет.

Овощи – прямо с грядки

Летом и осенью Виктория частенько (если в это время не надо детям и внукам помогать) подрабатывает в фермерских хозяйствах на уборке ягод, овощей и фруктов. В этом занятии ее даже не столько деньги интересуют, хотя они, конечно же, тоже имеют значение (днёвка – в среднем 30 руб.), сколько сам урожай. Вышла несколько раз на сбор клубники, голубики, затем на уборку моркови, капусты, на яблоки – и получается, что на весь сезон витаминами обеспечена. Кто-то из фермеров разрешает взять с собой килограмм-другой ягод или овощей, у других можно купить, по приятной цене прямо с грядки.

«Потребительство – это как наркотик, – знакомит со своей философией жизни Виктория. – Мы идем в магазин отвести душу, даже если денег в обрез. Я, к примеру, всегда помню разумный совет: не ходить в магазин, когда ты голоден. Кроме того, как экономист, понимаю, что в стоимость переработанных продуктов входит НДС, то бишь налог на добавленную стоимость.

Поленился или не умеешь планировать свое время – переплачивай. Сейчас нет недостатка в таких продуктах как: блинчики, пельмени, салаты, рыба… Я никогда не покупаю в магазине блинчики. С удовольствием готовлю их сама с разными начинками. Это не требует много времени. Я сельдь и красную рыбу сама засаливаю, не говоря уже про салаты. Те же грецкие орехи можно купить очищенными или вспомнить, что дома есть щипцы для колки орехов».

По занавес небольшого экономического ликбеза Виктория призналась, что сейчас ее больше всего занимают высыпавшие в лесу рыжики. Соленые рыжики – тот еще деликатес!

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