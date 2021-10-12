БОР: Режимчик продает с молотка все, что можно и что нельзя 1 12.10.2021, 13:30

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У Таракана стремительно заканчиваются деньги.

Режимчик ищет где еще можно экстренно взять денет. С молотка идет все, что можно и что нельзя, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

В этот раз синепальцы добрались до РТУП «Белорусское речное пароходство», сообщает Флагшток.

В конце августа на торговой площадке, которая специализируется на продаже имущества обращенного в доход государства, на аукционе выставлялось здание мозырского речного вокзала.

В сентябре — административное помещение в Гомеле по улице Пушкина 11. Это здание было возведено для нужд речных ведомств еще в довоенное время. Тут, кроме администрации Белорусского речного пароходства, размещались Белорусская инспекция речного судоходства и РНУП «Белсудпроект». Здание является историко-культурной ценностью.

Кроме того пытались сбыть административное здание на ул. Подгорная 10 вместе с баржей для перевозки минерально-строительных грузов, контейнеров и тяжелой техники.

Возможной причиной распродажи имущества является начатая реорганизация РТУП «Белорусское речное пароходство», которую в апреле 2021 года анонсировал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения предприятия.

В общем и целом, ничего нового. «Власти» понимают, что денег им никто не даст. Остается распродавать народное. Они так поступали всегда. Но как поступим в этот раз мы? Мы можем бесконечно листать ленты новостей, а можем начать самостоятельно бороться за свое место в нашей стране. На месте баржи мог быть музей. Также ее можно было бы реконструировать и пустить в ход чтобы она приносила доход государству. Главное — были бы умные головы и трудолюбивые руки. А они у нас есть.

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