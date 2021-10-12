Как белорусам чаще, чем раз в три месяца, выехать за границу по земле 3 12.10.2021, 14:07

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Иллюстрационное фото onliner.by

Нюансы пересечения границы Беларуси наземным транспортом.

С 4 сентября определенным категориям белорусов разрешили один раз в три месяца (раньше было — раз в полгода) выезжать за границу наземным транспортом. Однако к этому постановлению Совмина у белорусов оставались вопросы. Один из наших читателей отправил запрос в государственный пограничный комитет, получил ответ и поделился им с нами. На основе этого документа zerkalo.io объясняет нюансы пересечения границы Беларуси по земле. Помимо описанного ниже раз в три месяца могут выезжать не через аэропорт и люди с видом на жительство в другой стране.

На оздоровление и за медицинской помощью

Можно выезжать чаще, чем один раз в три месяца (в ответе ГПК говорит, что ограничения на пересечение границы по земле не распространяются на выезжающих по медицинским показаниям, работу или учебу. Потом ведомство делает оговорку, что для двух последних категорий действует правило «1 выезд в 3 месяца». Отсюда можно сделать вывод, что по «медицине» ограничений нет вовсе).

Покинуть Беларусь по земле может человека, которому нужна помощь и те, кто его сопровождает.

Надо предъявить документы (их копии) принимающей медицинской организации или Минздрава Беларуси, которые подтвердят цель поездки. Для санаторно-курортного лечения и оздоровления это путевка.

Что попадает в понятия «медицинская помощь» и «оздоровление»

- Медицинское вмешательство.

- Медицинские услуги, направленные на сохранение, укрепление, восстановление здоровья пациента. Это — профилактика, диагностика, лечение, протезирование, медицинская реабилитация, которые оказываются медработниками.

- Санаторно-курортное лечение в санаториях, санаториях-профилакториях, реабилитационных центрах или отделениях.

- Оздоровление — сюда относятся мероприятия, которые укрепляют здоровья граждан.

На работу

- Можно выезжать один раз в три месяца.

- Касается тех, кто работает в за границей.

- Нет ограничений по времени выезда. Это означает, что человек может выехать из Беларуси заблаговременно (до начала действия трудового договора) и во время его действия. Но нельзя — после его окончания.

- По договору-подряда выехать не получится.

Документы, которые нужны работникам для пересечения границы

О трудоустройстве в иностранной фирме: трудовой договор (контракт) или его копии. Также, необходимо разрешение на работу, которое выдала уполномоченная на это организация принимающей стороны.

Если трудовой договор (контракт) составлен на иностранном языке, то нужен его перевод на белорусский или русский. Подлинность перевода (подписи переводчика) должна быть заверена нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Копии контракта и разрешения на работу на бумаге (черно-белую или цветную) заверять не надо.

На учебу

- Можно выезжать один раз в три месяца.

- Людям, которые получают образование в иностранном учреждении образования.

Документы, которые нужны студенту для пересечения границы

Договор (контракт) о получении образования.

Справка о получении образования.

Справка-вызов.

Можно предоставить копии этих документов на бумаге.

Документы должны быть переведены на русский или белорусский языки. Перевод (подпись переводчика) должен заверить нотариус или уполномоченное должностное лицо.

Если есть направление на обучение заграницей из Беларуси, надо показать и его (оригинал или копию).

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