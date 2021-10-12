Как в Беларуси изменились цены в долларах за 10 лет 1 12.10.2021, 14:22

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фото: depositphotos

Сравнили цены на продукты, стройматериалы и технику.

Доллар для многих белорусов все еще остается психологически главной валютой для измерения благосостояния. Myfin.by посмотрел, как изменились цены на продукты и товары, чтобы понять насколько высока долларовая инфляции в нашей стране.

В 2011 году Беларусь пережила экономический кризис. Журналисты взяли базу Белстата, статистику Нацбанка по среднему курсу в августе 2010 года и августе 2011 года и посмотрели, что произошло с ценами на популярные товары – продукты, стройматериалы и технику за это время.

Начнем с приземленного – «чарки» и «шкварки»

Как видим, выпить и закусить в целом стало дороже. Вместе с тем, есть продукты, цены на которые почти не изменились (например, пельмени, яйца или сметана), а есть те, что подешевели (бананы, сахар, шоколад).

Самым значительным ростом цен в долларовом эквиваленте отметились мясо, растительное масло и халва.

А что произошло с ценами на одежду?

Если с продуктами более-менее виден тренд на подорожание в долларах, то с одеждой так однозначно сказать нельзя. Но одежду оценивать сложнее – стоит вопрос актуальности фасона, качества шитья и материала. Ведь удешевить одежду не проблема, вопрос в ее долговечности.

Исходя из данных статистики, делаем вывод, что средние цены на одежду остались плюс минус в том долларовом диапазоне что и были.

Что нам стоит дом построить и обустроить?

Также посмотрим на такие долгоиграющие категории, как бытовая техника и строительные материалы.

Очевидно, что строительство не становится дешевле: цены на все материалы выросли. Особенно – почти в два раза – на пиломатериалы. Исключение – ламинат.

Что касается обустройства жилья, то бытовая техника солидно прибавила в стоимости. Лидеры здесь – телевизоры, они стали дороже больше, чем в два раза. Впрочем, не совсем корректно сравнивать оборудование заведомо разное по качеству. А вот мебель подорожала незначительно.

Отдельно отметим телефоны, без которых уже невозможно представить жизнь современного человека. Например, 11 лет назад телефон-«звонилка» стоил в среднем 120 долларов, сейчас стоимость смартфона оценивается Белстатом в среднем 557 долларов.

Роскошь и средства передвижения

Стоимость автомобиля, по данным Белстата, выросла в среднем с 12 тысяч долларов практически до 17 тысяч. Зато цена на мотоциклы практически не изменилась – в районе 1 250 долларов. Возможно, это связано с тем, что Белстат стал включать в эту категорию скутеры, которые дешевле классических мотоциклов. Существенно подорожали велосипеды: вместо 125 долларов любителю велоезды в среднем придется выложить теперь 220 долларов.

Подорожал транспорт для самых маленьких – детскую коляску в августе 2010 можно было купить за 198 долларов в среднем, сейчас – за 361 доллар. При этом удивительным образом в Брестской области самые дорогие коляски ― продаются в среднем за 546 долларов. А в Минской области – за 238 долларов.

Практически в два раза подорожала «ювелирка»: с 46 до 87 долларов за грамм.

Что в итоге?

Резюмируя, можно сказать, что доллар уже не тот, хотя и не по всем позициям. И желанная зарплата в 500 долларов – уже не та с точки зрения покупательской способности. Особенно когда речь касается строительства.

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