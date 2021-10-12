Какие продукты восстанавливают и улучшают работу кишечника 1 12.10.2021, 14:26

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Ученые подчеркнули пользу кукурузы.

Австралийским ученым из Мельбурнского Университета удалось выяснить причину полезности листовой зелени, для здоровья нашего кишечника. Оказалось, что в ней содержатся разновидности сахара, которые отвечают за рост полезных бактерий кишечника, таким образом защищая его от негативных влияний, пишет medicina.ua.

Данная группа сахара имеет название сульфохиновоза (SQ), её образование происходит в зеленых листьях, в процессе фотосинтеза. Для полезных бактерий, SQ является источником серы и углерода. Группа SQ, единственная, из всех молекул сахара содержит серу, которая в свою очередь оказывает влияние на построение белков. Высвобождение и метаболизация серы, происходит под воздействием фермента YihQ. Употребляя листовую зелень, мы поглощаем источник энергии необходимый защитным штаммам кишечной палочки и множеству других полезных бактерий, которые создают защитные барьеры в нашем кишечнике.

Помимо содержания полезных SQ сахаров, листовая зелень богата пектином, защищающим организм от образования холестерина в кровеносных сосудах, витаминами группы В, калием, кальцием и магнием.

Желая оздоровить и защитить свой кишечник, разнообразьте свой рацион капустой, шпинатом, кресс-салатом и прочей зеленью.

Рекомендуем вам сократить потребление мясных, молочных и бобовых продуктов, а также полностью исключить из рациона белый хлеб. Пейте больше воды, ешьте богатые клетчаткой фрукты и овощи, а особое внимание обратите на кукурузу – именно она оказывает наиболее успокаивающее действие на воспаленную слизистую кишечника.

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