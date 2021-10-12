«Роскосмос» раскрасил ракету «Союз» под хохлому 11 12.10.2021, 14:41

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Идея принадлежит Рогозину.

«Роскосмос» реализовал «неординарную» идею Дмитрия Рогозина и украсил одну из своих ракет узором традиционных народных промыслов.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмосa», в честь 800-летия Нижнего Новгорода (отмечалось в этом году) под хохлому была раскрашена ракета «Союз» - легендарное детище Сергея Королева, доставляющее космонавтов на орбиту с 1960х.

Запуск раскрашенной ракеты с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября. Стартовав с космодрома байконур, корабль должен спустя двое суток причалить к Международной космической станции (МКС).

фото: rian_ru/Telegram

Запуск ракеты с хохломой станет шестым для «Роскосмоса» в направлении МКС в этом году. Ранее госкорпорация осуществила пуски четырех кораблей (двух грузовых «Прогрессов» и двух пилотируемых «Союзов») и модуля «Наука».

Идею раскрасить ракеты под гжель или хохлому Рогозин озвучил в прошлом году. Новые узоры на ракетах «Роскосмоса» помогут продвижению российской культуры, объяснял тогда он.

В проект федерального бюджета на 20220-24 гг правительство РФ заложило сокращение финансирования космической отрасли.

Общий объем ассигнований на государственную программу «Космическая деятельность России» в следующем году будет урезан на 40,3 млрд рублей, до 210,2 млрд.

В бюджете-2023 финансирование космической госпрограммы составит 209,6 млрд рублей, а через год - 209,8 млрд. Под нож, согласно материалам Минфина, пойдут, в частности, расходы на «осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли»: с 20,7 млрд рублей в этом году они сокращаются до 16,7 млрд в следующем, а затем практически обнуляются в 2023-24 гг (0,4 млрд рублей).

Федеральную целевую программу «Развитие космодромов» решено уменьшить на четверть - с 48,5 до 35 млрд рублей. Расходы по Федеральной космической программе России на 2016-2025 гг сокращаются на 14% - с 130,5 до 112,3 млрд рублей.

На страховании рисков при запусках и испытаниях космических аппаратов бюджет намерен сэкономить 6-кратно: под эти цели в 2022 году заложено 659 млн рублей против 4,6 млрд в текущем.

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