Беларусь накрывает новая волна роста цен 12.10.2021, 14:38

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Инфляцию будет ускорять и ситуация в российской экономике.

В России и Беларуси стартовала новая волна роста цен. Статведомства обеих стран отчитались об инфляции в сентябре. Опубликованные данные вряд ли можно отнести к оптимистическим, пишет banki24.by.

По информации Росстата рост потребительских цен в РФ по сравнению с сентябрем 2020 года составил 7,40%. Такой большой инфляции на территории России не отмечалось с июня 2016 года.

Кроме сводного индекса потребительских цен Росстат замеряет и базовый индекс инфляции. Базовый индекс отражает динамику цен без учета госрегулирования и сезонных всплесков на плодоовощную продукцию.

По итогам сентября 2021-го базовая инфляция по РФ в годовом выражении достигла 7,61%. Данный показатель для россиян является рекордным с апреля 2016 года. Также Росстат обнародует оперативные данные о недельной инфляции. По оценкам специалистов потребительские цены в этой стране за 4 дня октября выросли еще на 0,15%. Согласно расчетам российских экономистов, годовая инфляция в РФ близка к выходу на траекторию 7,5-7,6% к концу 2021 года.

Таким образом, пока не стоит ждать особого замедления роста цен на территории основного внешнеторгового партнера Беларуси. Учитывая огромный удельный вес России в белорусском импорте, этот мощный инфляционный импульс может транслироваться в Беларусь.

По отчету Белстата за сентябрь 2021-го потребительские цены по всему списку товаров и услуг выросли на 1,3%. За 9 месяцев с начала года инфляция в РБ составила 7,5%. Напомним, белорусские чиновники закладывали в прогноз на 2021 год ограничение годовой инфляции на уровне 5%.

Но сегодня понятно, что второй год кряду этот прогноз будет существенно превышен фактическими данными. Впереди еще 3 месяца, а цены уже выросли на 150% от годового «лимита». Инфляция в годовом выражении достигла в сентябре 10,2%. В последний раз двузначная инфляция в Беларуси отмечалась в декабре 2016-го – на фоне жесткого кризиса и девальвации белорусского рубля.

Базовая инфляция в РБ составила 9,9% за скользящий год (12 месяцев). В августе базовый ценовой индекс тоже был эквивалентен 9,9%. Сохранение высокой базовой инфляции сигнализирует о низкой эффективности госрегулирования цен и тарифов.

Чиновники пытаются ограничивать цены на базовые товары и услуги, но производители обходят ограничения за счет нерегулируемых позиций и тем самым нивелируют труды казенных ведомств.

По сентябрьскому прогнозу Евразийского банка развития годовая инфляция в Беларуси замедлится до 9,2% лишь в декабре 2021-го. Обзор ЕАБР вышел до публикации цифр по инфляции в РФ и РБ за первый месяц осени.

Возможно, что скоро банку придется корректировать оценки по России и Беларуси в сторону повышения.

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