Цифры сборной Беларуси шокируют: уступает Фарерам и Мальте, а лидирует там, где не стоит 1 12.10.2021, 14:46

фото: TRIBUNA

Сборная Беларуси по футболу с треском провалила план-прогноз.

Сборная Беларуси по футболу не выполнила план-прогноз, поставленный федерацией Владимира Базанова. По плану-прогнозу команда должна была занимать второе место в отборочной группе на ЧМ-2022. После понедельничного проигрыша Чехии (0:2) у националки не осталось и теоретических шансов на вторую строчку, дающую право на плей-офф. Зато шансы на последнее место предельно высоки, пишет «Трибуна».

Впрочем, в этом отборе удручает не только результат. Удручает более-менее все. Качество игры оставляет желать лучшего. Ниже – цифры, от которых очень больно.

Поражения в 6 матчах отбора из 7

В группе Е Беларусь после семи матчей занимает последнее место. Команда набрала очки всего в одном поединке, когда на старте обыграла дома подкошенную коронавирусом Эстонию 4:2. В остальных шести матчах беларусы проиграли с общим счетом 2:17.

Впереди у команды заключительный матч отбора против Уэльса. Если там подопечные Георгия Кондратьева очков не наберут, то это будет худшая квалификация на ЧМ. Прежде беларусы минимально за отбор набирали по четыре очка перед мундиалями-1998 и 2014 (впрочем, в обоих случаях это не мешало финишировать последними).

Серия неудач стремится к рекорду

Поражение в Казани стало для белoрусской команды седьмым подряд. Шесть из них сборная потерпела в официальных матчах, одно – в июньском спарринге с Азербайджаном. Последний раз Беларусь выигрывала 27 марта (как раз тогда справились с Эстонией).

Но это еще не рекорд. Худшая серия сборной насчитывает восемь поражений подряд. Она зафиксирована в 1997 году, когда команда Михаила Вергеенко проиграла шесть встреч отбора на ЧМ-1998 и товарищеские матчи Египту (0:2) и Израилю (2:3).

Не могут забить 330 минут

Последний раз команда забивала Уэльсу во время «домашнего» матча в Казани. На 30-й минуте Павел Седько огорчил валлийцев, после чего началась засуха, которая продолжилась в матчах с Бельгией (0:1), Эстонией (0:2) и Чехией (0:2). Тянется она уже 330 минут.

Более долгая сухая серия в официальных матчей у команда была почти 20 лет назад. На стыке квалификаций на ЧМ-2002 и ЧЕ-2004 под руководством Эдуарда Малофеева беларусы не могли забить 431 минуту.

Не наиграли на 6 голов

После поражения от чехов Кондратьев посетовал на отсутствие удачи. Однако статистические показатели говорят как раз об обратном. Обратимся хотя бы к популярному индикатору xG, который считает ожидаемые голы команды, исходя из количества и качества созданных моментов.

В семи матчах отбора беларусы наиграли на 4,68 xG, хотя имеют шесть голов. В своих незабивных поединках националка набирала в среднем по 0,23 xG, что говорит о логичности отсутствия беларусских голов.

В текущей квалификации особняком стоит победа над Эстонией. В Минске беларусы забили четыре мяча, при этом выбив скромные 1,45 xG. Получается, удача в тот вечер была как раз не на эстонской стороне. Когда Беларусь на последних минутах проиграла Уэльсу (2:3), показатель xG составил 2,09, что говорит об объективности двух голов команды Кондратьева. Валлийцы в той игре набрали 2,52 xG.

Одна из худших сборных Европы

Три очка в копилке – это очень грустно. Белoрусская команда уступает по этому показателю Мальте (население в 18 раз меньше, чем в Беларуси, и пять баллов), Фарерским островам (население в 192 раза меньше и четыре балла). Три очка сейчас у Андорры (население в 121 раз меньше).

Хуже Беларуси в текущем смотрятся постсоветские Грузия (1) и Молдова (1), а также записные аутсайдеры Лихтенштейн (1), Гибралтар (0) и Сан-Марино (0). Если объединить население всех этих стран, то получается 68,4% от численности людей в Беларуси.

Беларусь среди отстающих по количестве ударов по воротам в среднем за 90 минут. В квалификации на ЧМ-2022 гвардейцы Мархеля-Кондратьева в среднем совершают 5,44 попытки за матч пробить.

Меньше показатель только у Молдовы (5,39), Андорры (3,89), Сан-Марино (3,5), Лихтенштейна (1,89) и Гибралтара (1,72). А вот, к примеру, уже упомянутые выше Мальта и Фареры идут впереди Беларуси – 5,96 и 6,8 ударов по воротам за 90 минут соответственно.

Лидеры Европы по потерям

Наша националка лидирует в европейском отборе на ЧМ-2022 по потерям мяча. В среднем за 90 минут случается 116 таких неудач. Наиболее безопасно для себя в этой квалификации действуют англичане – у них в среднем 74 потери за матч.

Сборная Беларуси потерпела 13-е поражение в официальном матче при Кондратьеве. Всего при этом специалисте сборная в 16 отборочных матчах лишь один раз выиграла (девять лет назад у Грузии дома 2:0) и дважды сыграла вничью при разнице забитых и пропущенных мячей 11:31. Процент очков в этих встречах – 10,4.

Хуже было лишь при Михаиле Вергеенко – 5,1% (+0=2-11, 6:24) и Игоре Криушенко – 10% (+1=0-9, 5:24). В лидерах идет Бернд Штанге с 42,7% (+9=5-11, 34:29).

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