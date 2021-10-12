На неделе будет до +14°С 12.10.2021, 15:12

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Фото: charter97.org

Прогноз погоды на 13-15 октября.

13 октября погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по востоку страны - фронтальный раздел, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине, днем местами по Гомельской и Могилевской областям пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер неустойчивый слабый. Минимальная температура воздуха ночью +1..+6°С, в отдельных районах ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем составит +7..+13°С. Атмосферное давление будет расти.

14 октября погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося вблизи юго-восточных границ республики. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-2°С; днем +7..+13°С.

15 октября погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь в утренние и дневные часы по северо-западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтики. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, в отдельных районах заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +8..+14°С.

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