На Крите произошло сильное землетрясение
- 12.10.2021, 15:19
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Эпицентр находился на глубине 10 километров.
В Греции на острове Крит в районе Палекастро произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США во вторник, 12 октября.
Указано, что подземные толчки зафиксированы в 12:24 по Минску. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
Предупреждение об угрозе цунами не было. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, 27 сентября на Крите произошло землетрясение силой около 6 баллов. Тогда погиб один человек, еще 20 получили ранения. Также произошли значительные разрушения зданий, храмов и инфраструктуры. После этого землетрясения последовало несколько сильных афтершоков.