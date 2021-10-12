На Крите произошло сильное землетрясение 12.10.2021, 15:19

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Эпицентр находился на глубине 10 километров.

В Греции на острове Крит в районе Палекастро произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США во вторник, 12 октября.

Указано, что подземные толчки зафиксированы в 12:24 по Минску. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Предупреждение об угрозе цунами не было. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, 27 сентября на Крите произошло землетрясение силой около 6 баллов. Тогда погиб один человек, еще 20 получили ранения. Также произошли значительные разрушения зданий, храмов и инфраструктуры. После этого землетрясения последовало несколько сильных афтершоков.

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