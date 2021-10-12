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Культ ноля

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 12.10.2021, 15:31
  • 4,018
Культ ноля
ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ «ДОЖДЬ»

Российской молодежи не нравится, что Путин 20 лет торчит из телевизора.

В первых рядах тех, кто уверен в существовании путинского культа, — молодежь

update: 12-10-2021 (10:03)

! Орфография и стилистика автора сохранены

Опубликованы данные опроса "Левады-центра" о Путине, проведенного по всей стране в конце сентября.

Интересен ответ респондентов на вопрос: "Как вы считаете, существует ли в России культ личности Владимира Путина?"

26% считают, что "да". Еще 21% полагает, что культа пока нет, но становится всё больше предпосылок к его появлению. 41% не видит ни культа личности, ни его признаков.

В первых рядах тех, кто уверен в существовании путинского культа – молодежь. Среди респондентов 18-24 лет таковых почти треть (32%), еще 30% считают, что предпосылок к этому все больше.

Меньше всего в путинский культ верят респонденты 55 лет и старше: половина (49%) считает, что культа личности Путина нет.

Наверное, люди старших поколений ближе к временам Сталина и для них слово "культ" связано со старыми советскими формами почитания "вождя народов".

А для молодых людей все проще – Путин 20 лет торчит из телевизора, все время на слуху, никуда от его фамилии не спрячешься. Для них это и есть – культ.

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