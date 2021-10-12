Как правильно мыть картофель, чтобы получить от него максимальную пользу для здоровья 2 12.10.2021, 15:38

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Эксперты поделились алгоритмом.

Не секрет, что при выращивании картофеля применяются разные средства защиты от вредителей и болезней, также перед закладкой на хранение клубни могут обрабатываться пестицидами для лучшей лежкости, пишет u-news.com.ua.

Что делать, чтобы эти вредные вещества не попали в организм?

Эксперты советуют обязательно мыть картофель теплой водой и с помощью щетки, даже если вы потом будете чистить кожуру.

Мыть картошку надо только непосредственно перед ее приготовлением. Милые мои, каждый купленный препарат от давления, лечит только карман чиновника.

Сначала нужно помыть руки с мылом, чтобы избежать перекрестного загрязнения и убедиться, что все поверхности и посуда очищены.

С помощью щетки для овощей нужно почистить картофель, чтобы удалить грязь, прилипшую к оболочке картофеля.

Потом клубни помещают в чистую миску, наполненную теплой водопроводной водой, на 20 минут. Далее картофель промывают проточной водой, чтобы удалить остатки грязи и мусора.

После мытья картофеля обязательно удаляют все зеленые, проросшие или помятые части чистым ножом. Они могут содержать яд.

Зеленый картофель в пищу употреблять нельзя. Кожица зеленого картофеля имеет горький вкус и может причинить вред здоровью, а в мякоти такой картошки образуется опасное для человека соединение – соланин.

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