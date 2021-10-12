«Пришло время ударить кулаком по АГЛ»: мощное обращение белорусского шахтера 12.10.2021, 15:40

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Ветеран забастовочного движения поделился опытом борьбы и победы.

В редакцию телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) обратился человек, который не понаслышке знает, как надо бороться за свои права. Который сам участвовал в забастовке шахтеров 91-го года.

«Он попросил нас передать остальным его слова. Мы же просим вас распространить этот призыв дальше. Слова свободных должны звучать как можно громче», — пишет телеграм-канал, опубликовавший обращение шахтера:

— Господа шахтеры!

Из тех, кто выбивал кровью и потом свои льготы в 91 году, уже на рудниках почти никого не осталось. Многие это знают, кто-то слышал, а в действии не видели.

Вы сейчас уже много чего потеряли, у вас еще отнимут пару пунктов — и вы голодранцы.

Уверен в том, что 97% против аглобли, но на сегодняшний день ваше бездействие говорит о том, что вы его поддерживаете. Вам сегодня говорят, что стоять будете до декабря, а там х.з. У многих кредиты, и это я знаю точно.

Если вы сегодня ударите кулаком по столу Головатого, а лучше по голове АГЛ ,завтра возможны контракты.

Почему это обращение именно к вам? Я сам шахтер и отработал в забое 30 лет, и в Минск пешком ходил, и на ЖД, на рельсах сидел, блокируя отгрузку.

Вы скажете, что раньше времена были другие?

Да соглашусь, но никто за вас это не сделает. Хотите отсидеться? Нет, не получится. И по принципу «моя хата с краю» не выйдет. Потому что крайняя горит первой.

Поэтому самое время брать себя в руки и решить раз и навсегда: кем вы хотите остаться в истории, кем вы хотите быть для своей семьи.

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