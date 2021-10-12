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Как белорусы придерживаются масочного режима

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  • 12.10.2021, 15:49
  • 5,238
Как белорусы придерживаются масочного режима
фото: BELSAT

Фоторепортаж из Борисова и Гродно.

С 9 октября в Беларуси действует масочный режим. Фотокорреспонденты «Белсата» посмотрели, как его придерживаются жители Борисова и Гродно.

Власти планируют ввести административную ответственность для людей, игнорирующих ношение масок и социальную дистанцию в общественных местах. О том, что введение таких мер «прорабатывается на уровне республики», заявила главный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

фото: BELSAT
фото: BELSAT
фото: BELSAT
фото: BELSAT

Масочный этикет направлен прежде всего на то, чтобы уменьшить риск передачи коронавирусной инфекции от больного человека. При этом маски нужно регулярно менять и носить их правильно, закрывая не только губы, но и нос.

Согласно официальной статистике Минздрава, по всей Беларуси выявляют не более 2000 новых случаев в день. СМИ получили данные, исходя из которых только в Минске случаев заболевания COVID-19 бывает в полтора раза больше.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси, согласно Минздраву, заболели 559 715 человек, из них умерли – 4305.

фото: BELSAT
фото: BELSAT
фото: BELSAT
фото: BELSAT
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