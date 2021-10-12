Как белорусы придерживаются масочного режима

Как белорусы придерживаются масочного режима2
- 12.10.2021, 15:49
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Фоторепортаж из Борисова и Гродно.
С 9 октября в Беларуси действует масочный режим. Фотокорреспонденты «Белсата» посмотрели, как его придерживаются жители Борисова и Гродно.
Власти планируют ввести административную ответственность для людей, игнорирующих ношение масок и социальную дистанцию в общественных местах. О том, что введение таких мер «прорабатывается на уровне республики», заявила главный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.
Масочный этикет направлен прежде всего на то, чтобы уменьшить риск передачи коронавирусной инфекции от больного человека. При этом маски нужно регулярно менять и носить их правильно, закрывая не только губы, но и нос.
Согласно официальной статистике Минздрава, по всей Беларуси выявляют не более 2000 новых случаев в день. СМИ получили данные, исходя из которых только в Минске случаев заболевания COVID-19 бывает в полтора раза больше.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси, согласно Минздраву, заболели 559 715 человек, из них умерли – 4305.