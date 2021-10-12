Военная разведка Украины: Протесты захваченных Россией народов будут расти 3 12.10.2021, 16:01

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Оккупированные Москвой регионы стремятся к независимости.

Протестные движения в России в ближайшее время будут расти не только в столице, но даже в большей степени в оккупированных Москвой регионах, сообщает zn.ua со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Жестокие репрессии, убийства и тысячи задержаний противников правления авторитарной кремлевской власти не смогли окончательно уничтожить стремление оккупированных Россией народов к независимости», - отмечают в министерстве.

В качестве примера приводят недавнюю масштабную акцию протеста в Страсбурге у здания Совета Европы, на которую приехали сотни чеченцев со всей Европы.

Украинские разведчики отмечают, что следствием правления нынешней кремлевской власти является все большая разочарованность в ней и ярость граждан России.

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