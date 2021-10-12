Путешествие + вакцинация: белорусские турфирмы предлагают новую услугу 4 12.10.2021, 16:19

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Примечательно, что в Турции иностранцев прививают бесплатно.

Пока белорусский Минздрав просчитывает, насколько целесообразно прививать белорусов одобренными в ЕС вакцинами, турфирмы стали предлагать подобную возможность, правда, с выездом из страны. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

В настоящий момент на белорусском рынке появились предложения совершить вояж на родину Дракулы в Румынию, либо — на Львовщину, и попутно привиться. Стоимость тура «Тайны Трансильвании» составляет 290 евро плюс 90 руб. (фирма обещает прививку однокомпонентным «Джонсоном» в Бухаресте). Тур во Львов стоит 85 евро плюс 50 руб. (вакцинация — препаратом «Пфайзер»).

Также возможность получить одну из вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), есть у белорусских отдыхающих в Турции. Там, к слову, иностранцев — бесплатно, как и везде — прививают вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Сейчас туркомпании рассматривают возможность организовать подобные поездки и в Хорватию — в стране карантина для приезжих нет.

Напомним, с 15 июля Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан 73 стран, желающих привиться у нас от COVID-19. Прививки делают платно, находиться по этому поводу в стране без визы можно до 5 дней. Сейчас в Беларуси доступны российская вакцина «Спутник V», эта же вакцина белорусского производства и китайская Sinopharm. Из них только последняя одобрена ВОЗ.

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