Украина присоединилась к программе инноваций ЕС с бюджетом в 95 миллиардов евро 4 12.10.2021, 16:22

Украинские ученые, разработчики и предприниматели получат доступ ко всем инструментам программы.

Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в рамочной программе исследований и инноваций "Горизонт Европа" и смежной программе исследований и обучения Европейского сообщества по атомной энергетики "Евратом". Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

После завершения процедур по ратификации соглашения, украинские ученые, разработчики и предприниматели получат доступ ко всем инструментам программы и смогут привлекать гранты для реализации совместных проектов в рамках "Горизонт Европа" и "Евратом", говорится в сообщении.

Программ "Горизонт Европа" на 2021-2027 годы — это самая крупная инициатива ЕС по финансированию науки и инноваций с общим бюджетом 95,5 млрд евро.

Программа "Евратом" на 2021-2025 годы является взаимодополняющей к программе "Горизонт Европа" и направлена на осуществление перспективных исследований и инновационных проектов в сфере ядерной энергетики, термоядерного синтеза и ядерного деления.

Украина уже была ассоциированным членом и активно участвовала в реализации проектов в предыдущей рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

Украина заняла седьмое место среди ассоциированных стран по количеству привлеченных средств из общего бюджета программы.

По состоянию на октябрь 2021 года, с украинскими участниками было подписано 228 грантовых соглашений на общую сумму около 45,8 млн евро.

12 октября 2021 года в Киеве прошел саммит Украина-ЕС.

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