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Забастовка в сцепке с санкциями добьет диктатуру

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  • 12.10.2021, 16:39
Забастовка в сцепке с санкциями добьет диктатуру
Фото: ТАСС

Давайте сметем узурпатора с захваченного им места.

Об этом в письме сайту Charter97.org написал читатель:

- Есть огромная вероятность, что забастовка в купе с санкциями добьет раненую диктатуру в Беларуси. Мы обязаны это сделать иначе не простим себе никогда.

Страйк - это самое реальное и простое оружие против диктаторов. Тем более, опыт забастовки поможет белорусам почувствовать веру в себя. А это значит, что народ будет решать основные процессы в стране.

Примеры забастовок в мире - отличное свидетельство того, что это на самом деле эффективно. В особенности, если просто безопасно остаться дома.

Мы должны освободить всех незаконно осужденных наших братьев и сестер и смести узурпатора с захваченного им места. Восстановим правосудие в нашей стране вместе и с большой честью, с возобновленными контрактами начнем строить светлое будущее для нашей страны. Страны с сильными институтами, где каждый будет услышан.

Запасаемся всем необходимым и морально настраиваемся, что всей страной мы не выйдем на работу. Всей страной мы покажем наше несогласие с происходящим. Мы обязательно победим и начнем строить демократическую Беларусь. Стачке быть!

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