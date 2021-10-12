28 сентября 2001 года сотни рабочих МТЗ перекрыли улицу рядом с проходной на завод 12.10.2021, 17:13

Так рабочие отреагировали на задержку зарплаты.

- 28 сентября 2001 года несколько сотен рабочих (от 500 до 800 человек) Минского тракторного завода перекрыли улицу Долгобродскую рядом с проходной на завод, - вспоминает телеграм-канал БОР.

Это послужило ответом рабочих на двухнедельную задержку заработной платы, выдать которую должны были ещё 13 сентября, но регулярно выдавали лишь 13 обещания «рассчитаться завтра». Утро 28-ого было назначено последним сроком и, когда рабочие узнали, что зарплату не выдали, перекрыли улицу.

Через некоторое время к участникам акции вышел исполняющий обязанности директора МТЗ, заместитель директора Крупец, который сказал рабочим, что деньги уже перечислены, и их начнут выдавать после обеда.

Приехал также заместитель руководителя Минского горисполкома Ярохов, который сообщил, что о ситуации сообщено всему руководству Беларуси, в том числе премьер-министру и Лукашенко, и попросил рабочих разойтись.

Однако рабочие поступили абсолютно правильно, не поверив управленцам и чиновникам на слово, ведь раздавать обещания они горазды - в этом труженики убедились за две недели, и не прекратили перекрытия до тех пор, пока их товарищи не вернулись из отделения «Беларусбанка» и не сказали, что зарплату действительно дают.

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