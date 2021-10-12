ВОЗ: Людям со слабым иммунитетом нужна повторная вакцинация 2 12.10.2021, 17:20

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Глобальная стратегия вакцинации от COVID-19 призывает все страны мира привить 70% населения к середине 2022 года.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19 людям со слабой иммунной системой. Они, по мнению Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации, подвержены высокому риску заболеть в тяжелой форме, и стандартной вакцинации может быть недостаточно, передает svoboda.org.

Так людям старше 60 лет, привитым китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, рекомендуют получить третью дозу через один-три месяца после первичной вакцинации. За это время эффект от привитии в старших возрастных группах снижается. Китайские препараты при этом можно комбинировать, говорят эксперты.

ВОЗ обращает внимание, что в первую очередь нужно обеспечить всех людей со слабой иммунной системой первичной дозой. И лишь затем назначать третью - бустерную, начиная с самых старших возрастных групп.

- Глобальная стратегия вакцинации от COVID-19 призывает все страны мира привить 40% населения к концу года и 70% к середине 2022 года.

- Ранее эксперты ВОЗ опасались, что использование дополнительных (бустерных) доз может вызвать дефицит вакцин в бедных странах.

- 11 ноября Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации изучит глобальные данные о бустерной вакцинации. Окончательный отчет на эту тему выйдет в декабре.

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