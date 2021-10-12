Мошенники снова атакуют белорусов рассылкой от имени крупных магазинов 1 12.10.2021, 17:31

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Журналисты поучаствовали и «выиграли» 550 рублей.

Месяц назад СМИ уже писали о том, что мошенники запустили рассылку от имени торговой сети «Евроопт», а также сети АЗС «Белоруснефть». Читатели сообщают «Онлайнеру»: вирусные сообщения продолжают гулять в интернете, пользователям обещают «моментальные призы до 5000 рублей». К списку компаний, которые пострадали от действий мошенников, на днях добавился «Остров чистоты». В своих соцсетях представители брендов предупредили покупателей о том, что никакого отношения к рассылке не имеют.

Всего за один день читательница Виктория получила несколько сообщений от знакомых с подозрительной ссылкой на сайт, который оформлен в стилистике «Евроопта». Пользователей просят пройти небольшой опрос якобы в рамках акции «Удача в придачу». Похожую рекламную игру официально проводит и «Евроопт», но для участия в ней нужно покупать так называемые «товары удачи» и оставлять персональные данные на сайте магазина. Покупатели получают игровые коды, с которыми можно претендовать на розыгрыш призов.

Авторы фейковой акции не просят делать покупки: достаточно ответить на несколько простых вопросов (указать возраст, пол) и поделиться ссылкой на розыгрыш «моментальных призов» с друзьями в мессенджерах или в соцсети «ВКонтакте». Взамен участник получает выигрышный купон, который требует активации. Суммы обещают немаленькие: с первой попытки мы «выиграли» виртуальные 350 рублей, со второй — 550.

Под брендом «Острова чистоты» рассылают похожие сообщения — якобы в честь дня рождения компании. Чтобы забрать приз либо активировать купон, нужно скачать приложение через Google Play. По факту пользователи сохраняют на смартфон кешбэк-сервис, который, как указано в описании, «объединяет разные скидочные карты и предлагает экономию более 30% в месяц».

Есть пробная бесплатная версия приложения, но оставить данные карточки все равно нужно. Требуют номер и три цифры на обороте — CVC-код, который, как известно, можно вводить только в том случае, если вы на 100% доверяете площадке. Даже банковские работники никогда не спрашивают CVC-код.

У приложения уже более 100 тысяч скачиваний, и отзывы крайне противоречивые: от «очень удобного» до «полностью бесполезного». Большинство пользователей обвиняют разработчиков в мошенничестве: «Развод! Даже не дает посмотреть, что за приложение, сразу хотят, чтобы карту подвязали», «Просят сразу же подписаться на тестовую версию, которая через пару дней станет платной, а цена у него — мама не горюй…», «Пробный период три дня бесплатно, но деньги сняли сразу же», «Положительные отзывы пишутся за деньги».

В своих соцсетях представители «Евроопта» и «Острова чистоты» уже обратились к покупателям с просьбой не реагировать на «сообщения сомнительного характера».

«Информируем вас о том, что в сети интернет действуют мошенники. Подобная акция не проводится в сети магазинов», — предупреждает «Евроопт».

«Уважаемые подписчики! Сообщаем, что сайт ostrov-chistoty.top не наш, работают мошенники. Будьте осторожны!» — написали в аккаунте «Острова чистоты».

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