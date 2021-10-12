Умер водитель, которого ранило гранатой во время протестов 11 12.10.2021, 18:02

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Павел Сибилев

Еще одна жертва режима Лукашенко.

Скончался водитель автобуса Павел Сибилев, которого 10 августа 2020 года ранило гранатой рядом с минской станцией метро «Пушкинская». Информацию об этом подтвердили близкие мужчины, сообщает zerkalo.io.

10 августа прошлого года Павел Сибилев работал на автобусном маршруте № 163 (Сухарево — Воронянского), транспорт оказался заблокированным на дороге между остановками у станций метро «Спортивная» и «Пушкинская».

Во время разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. Высадив пассажиров, Павел и его коллеги из других автобусов и троллейбусов ждали, когда можно будет проехать. Мужчина получил ранение, когда возвращался в салон.

«Оставалось только ногу поднять на ступеньку — и меня просто припечатало гранатой к автобусу. А потом еще сверху пулями… Горела рубашка, кожа на спине взорвалась и горела. Меня как будто парализовало. Помню, что люди тушили, помогали мне, вызывали скорую. Кричали друг другу, чтобы не было столпотворения — боялись, что силовики начнут стрелять в скопление людей», — говорил мужчина в интервью TUT.BY.

После этого Павел попал в военный госпиталь, где провел месяц: с 10 августа по 11 сентября. Врачи спасли ему жизнь, однако из больницы он выписался с рядом серьезных диагнозов, продолжал ходить на перевязки. По его собственным словам, заново учился ходить. Из-за ранения он вернулся жить домой в Молодечно. Шансы вернуться к работе в автопарке оценивал как «50 на 50».

Судя по записям инцидента, граната прилетела мужчине в спину со стороны «Пушкинской» (там находились силовики).

В декабре 2020 стало известно, что в возбуждении уголовного дела по факту ранения Павлу Сибилеву было отказано.

Связана ли смерть Сибилева с последствиями ранений, неизвестно. В августе 2021 года — через год после ранения — в интервью «Нашай Ніве» мужчина рассказывал, что у него нашли онкологию. Павел перенес несколько операций и лучевую терапию. За год 48-летний мужчина похудел с 80 до 53 килограмм и поседел, передвигался с тростью. Доктора рекомендовали ему начать химиотерапию, однако для этого мужчине не хватало веса.

Несмотря на все произошедшее, мужчина не терял надежды побороть болезнь и отпраздновать третий день рождения.

«Куплю торт і буду есці з чаем, — говорил он „Нашай Ніве“. — Калі выйшаў у 2020-м са шпіталя жывы, падумаў: мо ўпершыню ў жыцці нап’юся ад усяго, што адбылося. Не выйшла. Толькі панюхаў, і дрэнна стала» (мужчина не употреблял алкоголь — прим.).

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