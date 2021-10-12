Украина ответила на выступление России в Гааге 4 12.10.2021, 18:11

4,932

Москва нарушила основной принцип морского права.

Украина в Гааге осудила выступление России касаемо захваченных в 2018 году в Керченском проливе моряков, объясняя, что РФ презирает международное право. Агент Украины Оксана Золотарева, слова которой цитирует пресс-служба МИДа, отметила нарушение страной-агрессором основного принципа морского права - иммунитета военных кораблей, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу - является воплощением нашего суверенитета и, как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины", — подчеркнула Золотарева.

Также она напомнила о всех моряках, которых РФ задержала в тот день, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела.

Золотарева также подчеркнула, что во время своего выступления Россия использовала неактуальные и недопустимые юридические аргументы.

"Россия ошибается на каждом шагу. Идея "преследования военного корабля по горячим следам" абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море", — отметила Золотарева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».