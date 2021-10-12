Бывший следователь: Силовики знают, что им придется отвечать 3 12.10.2021, 18:40

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Это огромный психологический стресс для них.

Об этом заявил «Белсату» бывший начальник 3-го управления этой структуры и бывший преподаватель академии МВД Александр Азаров:

— Они понимают, что им придется отвечать за свои действия. Они везде ставят свои подписи и тем самым в будущем будут привлечены к уголовной ответственности сами. И это большой психологический стресс для них, заниматься этим. Многие в первые дни отказывались вести такие дела, и их переводили в другие отделы.

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