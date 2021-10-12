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Путин отказался ехать в Минск, несмотря на предварительные договоренности

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  • 12.10.2021, 19:02
  • 7,160
Путин отказался ехать в Минск, несмотря на предварительные договоренности

Он ограничится форматом видеоконференции.

Владимир Путин решил не ехать 14 октября в Беларусь на заседание Высшего евразийского экономического совета и Совета руководителей стран СНГ. Глава Кремля поучаствует в мероприятиях в формате видеоконференции.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее о том, что Путин не поедет в Беларусь, прогнозировали некоторые аналитики. Таким образом, у Александра Лукашенко не будет возможности с ним поговорить с глазу на глаз.

Ранее пресс-секретарь Пескова говорил, что Путин намерен приехать в Минск.

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