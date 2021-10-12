Путин отказался ехать в Минск, несмотря на предварительные договоренности

Путин отказался ехать в Минск, несмотря на предварительные договоренности6
- 12.10.2021, 19:02
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Он ограничится форматом видеоконференции.
Владимир Путин решил не ехать 14 октября в Беларусь на заседание Высшего евразийского экономического совета и Совета руководителей стран СНГ. Глава Кремля поучаствует в мероприятиях в формате видеоконференции.
Об этом сообщает ТАСС. Ранее о том, что Путин не поедет в Беларусь, прогнозировали некоторые аналитики. Таким образом, у Александра Лукашенко не будет возможности с ним поговорить с глазу на глаз.
Ранее пресс-секретарь Пескова говорил, что Путин намерен приехать в Минск.