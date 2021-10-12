Хунту нужно выгонять максимально быстро 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

12.10.2021, 19:13

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На это есть несколько причин.

Во-первых, в тюрьмах тысячи настоящих и честных белорусов. Во-вторых, чем дольше оттягивается конец, тем разрушительнее будут последствия для экономики. В-третьих, хунта добирается до самого ценного, что у нас есть – до детей.

Школа превращается в ячейку БРСМ. Учителя должны стать самыми ярыми пропагандистами, а кто осмеливается рассказать настоящую историю депутат Марзалюк предложил приравнивать к экстремистам.

Переписывание истории никогда не приводило ни к чему хорошему. Мы уже писали в этой связи про новоявленный праздник 17 сентября. Хунта могла бы это знать, но не умеет читать. Тем более, что масштаб хунты – это новая история в школьных учебниках. С таким же успехом можно изобрести свою таблицу умножения, где 2х2=5. Но какая хунта, такой и масштаб фальсификаций.

Бессмысленность всех этих ритуальных действий очевидна даже тем, кто попадает на многочисленные совещания. Потухший взгляд и полная отрешенность. Ник подтверждает, что в той же системе образования полное непонимание процессов, которые сейчас запущены. Очевидно, что это такой же тупик, как и в случае со здравоохранением. Просто здесь процесс более растянут во времени. Но и несет больше угроз.

Ковид все же пока не смертелен для детей. А обработка пропагандой ломает их судьбы с самого начала. Не пускайте эти процессы на самотек. Да, это требует вашего внимания и времени, но именно так ваш ребенок останется под вашим влиянием, а не под влиянием сошедшей с ума хунты.

Поэтому – ни минуты промедления и уныния. Все силы на борьбу. И не забываем беречь себя для Новой Беларуси - носить маски и прививаться («Спутник» и китайский «Синофарм» тоже подойдут).

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