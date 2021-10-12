В Австрии задержали первого фигуранта дела о коррупции Курца

В Австрии задержали первого фигуранта дела о коррупции Курца1
- 12.10.2021, 19:25
Перед приходом полиции она стерла все данные со своего компьютера.
В Австрии задержали первого фигуранта громкого дела о коррупции, которое привело к отставке канцлера Себастьяна Курца. Сообщается, что задержана социолог Сабине Байншаб, которая обеспечивала позитивные для Австрийской народной партии результаты опросов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что женщину задержали сегодня утром. Перед приходом полиции она якобы стерла все данные со своего компьютера, что и послужило причиной задержания. Следствие полагает, что эти данным могли стать доказательствами в деле о коррупции расследования.
Напомним, на прошлой неделе антикоррупционная прокуратура Австрии провела обыски в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе Курца и в Министерстве финансов.
По данным следствия, в 2016-2018 годах Австрийская народная партия за бюджетные средства продвигала позитивный имидж в СМИ через публикацию заказных социальных опросов.