В Австрии задержали первого фигуранта дела о коррупции Курца 1 12.10.2021, 19:25

Перед приходом полиции она стерла все данные со своего компьютера.

В Австрии задержали первого фигуранта громкого дела о коррупции, которое привело к отставке канцлера Себастьяна Курца. Сообщается, что задержана социолог Сабине Байншаб, которая обеспечивала позитивные для Австрийской народной партии результаты опросов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что женщину задержали сегодня утром. Перед приходом полиции она якобы стерла все данные со своего компьютера, что и послужило причиной задержания. Следствие полагает, что эти данным могли стать доказательствами в деле о коррупции расследования.

Напомним, на прошлой неделе антикоррупционная прокуратура Австрии провела обыски в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе Курца и в Министерстве финансов.

По данным следствия, в 2016-2018 годах Австрийская народная партия за бюджетные средства продвигала позитивный имидж в СМИ через публикацию заказных социальных опросов.

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