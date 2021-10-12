Как в Беларуси четвертая волна пандемии превращается в цунами 7 12.10.2021, 19:45

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Власти полностью провалили вакцинацию в стране.

В сети опубликовали внутреннюю медицинскую сводку о положительных тестах на COVID-19 в Минске . Судя по документу, только за 7 октября эпидемиологи выявили больше 3 тысяч случаев заболевания, а с начала октября почти каждый день только в столице было от 1 до 3 тысячи заболевших с подтвержденным диагнозом, пишет «Салiдарнасць».

Расхождение с официальной статистикой по коронавирусу (по данным Минздрава Беларуси, в этот день по всей стране зарегистрировали 1983 новых пациентов с covid-19) впечатляющее. Кстати, 12 октября, ведомство впервые с начала пандемии сообщило о более чем 2 тысячах новых случаев и 15 умерших за сутки.

Только с 9 октября 2021 года в Беларуси ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах стало обязательным для всех. Главный санитарный врач Александр Тарасенко даже конкретизировал, что входит в определение «общественные места»: «Наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, транспорте, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и другие объекты».

Однако вначале, как сообщил Минздрав, проходит мониторинг соблюдения правил, затем «разъяснительная работа» с нарушителями, а вопрос об административной ответственности за невыполнение обязательных эпидемиологических мер только «прорабатывается».

Лечение с «уплотнением»

Несколько врачей-терапевтов из Минска и регионов на условиях анонимности рассказали Филину, что пациентов в последние несколько недель у них стало гораздо больше.

– В детской инфекционке открыты два отделения для госпитализации взрослых с подтвержденным коронавирусом. Многие коллеги от усталости просто валятся с ног, – сообщил один из собеседников.

– Не владею цифрами по всему району, но в центральной больнице Бобруйска несколько корпусов перепрофилированы под «ковидных» больных, – говорит другой медик.

Даже по официальным данным, говорят врачи, вполовину выросло число ОРВИ, в том числе ковидных инфекций, в Могилеве, напряженная ситуация в Бресте и Гомеле, где для лечения пациентов с коронавирусом передают дополнительные койки в непрофильных медучреждениях.

Тревожную картину видят и сами пациенты. Например, сегодня в разных районах Минска для того, чтобы открыть или закрыть больничный лист, нашим читателям пришлось простоять в очереди в «температурное» отделение от 2 до 3,5 часов.

– Час ждал на улице, как и еще около 20 человек, и еще столько же – в поликлинике. В целом, в очереди было не меньше полусотни людей разного возраста, многие говорили, что коллеги на работе заболевают «пачками» с похожими симптомами – кашель, одышка, утрата запахов или вкусов. Одному мужчине, лет 60 на вид, стало совсем плохо, его пропустили вне очереди – слава Богу, «скорая» не понадобилась.

Я почти десять дней провел на больничном с коронавирусом, хотя уже болел весной и как раз планировал сейчас делать прививку. Но течение болезни довольно легкое, поэтому думаю, что мне повезло, – рассказал один из читателей.

– Я сегодня выяснила, что плановая операция, на которую записывалась несколько месяцев назад, откладывается «до лучших времен», – вздыхает другая собеседница «Филина». – И, может быть, это правильно с точки зрения безопасности. Но не могу не думать, станет ли мне хуже за время ожидания?

Само не пройдет

Доктор-реаниматолог Владимир Мартов, экс-заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской БСМП, который одним из первых начал говорить о ситуации с коронавирусом в Беларуси, хоть и не работает сейчас в больнице, но получает и анализирует информацию от коллег. В интервью «Радыё Свабода» доктор отметил, что ощущения складываются «очень неприятные»:

– Четвертую волну пандемии мы встречаем очень похоже, как и первую, словно не было этих полутора лет опыта борьбы с коронавирусом. Опять начинается перепрофилирование коек, приостанавливается плановая помощь, прооперировать банальный аппендицит будет проблемой… Почему организационно мы подготовлены так же плохо, как в первую и вторую волну, мне непонятно.

Реанимация – это вершина айсберга, здесь побед нет, идет борьба за каждого человека. А вот почему отсутствуют противоэпидемические мероприятия, которые действительно должны победить коронавирус, совершенно не ясно. Не знаю, у кого еще остались иллюзии, что это само пройдет.

Стало больше детей – не многие из них болеют тяжело, но они «плюсуют», разносят болезнь: родители, школьные учителя, коллективы – нет приказов, чтобы все это остановить, и инфекция распространяется дальше. Плюс, вирус стал немного злее, и поэтому, мне кажется, четвертая волна действительно больше предыдущих.

Кстати, Владимир Мартов рассказал, что сам он год назад переболел коронавирусом в легкой форме, а уже после своего увольнения привился китайской вакциной: «Для меня это один из надежных способов избежать тяжелого течения болезни».

Что могли сделать власти и руководство Минздрава, чтобы подготовиться к четвертой волне пандемии и эффективно продвигать вакцинацию, вместо того чтобы «засекречивать» статистику и все больше утрачивать доверие белорусов? Например, показать личный пример, обеспечить доступность вакцин, их выбор и доказательства эффективности, прийти к общественному согласию о социальной дистанции и ограничительных мерах – и к тому же все это сделать вовремя.

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