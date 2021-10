Явка с повинной российской власти 1 Андрей Пионтковский

12.10.2021, 19:49

6,500

Андрей Пионтковский

О послании Киеву и миру.

Вчерашний высочайше одобренный текст «Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася» – это явка с повинной российской власти, причем даже не к прокурору, а к судебному психиатру. Личность «автора» очень органична для очередного кремлевского послания Киеву и миру. Сам он, конечно, воспринял поручение подписать этот хамский, пошлый, развязный и жалкий текст с огромной благодарностью, как кость, брошенную ему с барского стола реальной власти.

«Коза з вовком» достойно завершает украинский Триптих 2021, созданный на наших глазах вождями Русского Мира.

В начале было Слово и Слово было выдающегося Дипломата нашего: «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений. Пусть он извивается на нем как можно дольше».

Затем сам Собиратель земель русских поработал в архивах и написал фундаментальную историческую статью, в которой отрицал сам факт существования и украинского народа и украинского государства.

Им казалось тогда, что они в шаге от успеха своей спецоперации «присоединение Украины к ОРДЛО». Не только Меркель и Макрон, но и «лидер свободного мира» Байден на своей позорной пресс-конференции в Женеве (ремейк перформанса Трампа в Хельсинки) фактически призвал Зеленского подчиниться категорическому требованию имперского министра.

Но за три месяца ситуация изменилась кардинально. Украина продемонстрировала, что она субъект мировой политики. Опираясь на поддержку большинства американского истеблишмента, резко осудившего поведение Байдена в Женеве (Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva), украинская дипломатия одержала верх над пропутинским лобби внутри администрации Байдена.

Результаты саммита Зеленский-Байден оказались крайне разочаровывающими для Москвы. Развивается оборонное сотрудничество США и Украины, конгресс инициировал целый ряд весьма болезненных для Кремля законопроектов. Возвращаться на крючок Лаврова Украина и ее президент категорически не собираются. Напротив, вырисовывается перспектива для самих Путина, Лаврова & Co извиваться до конца своей политической жизни на крючке оккупации Крыма и созданного ими ОРДЛО.

Вот это новое для Кремля настроение разочарования, раздражения, переходящего в бешенство, и бессилия выплеснулось в столь откровенной форме в зоологическом опусе про волков, коз и отдельных представителей еврейской интеллигенции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».