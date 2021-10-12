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Минчанка заразилась коронавирусом на Окрестина и умерла

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  • 12.10.2021, 20:01
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Минчанка заразилась коронавирусом на Окрестина и умерла

Врачи больше двух недель боролись за ее жизнь.

В Минске умерла женщина, которая серьезно заболела коронавирусом во время отбывания административного ареста в ЦИП на Окрестина. Об этом стало известно от ее близких и знакомых.

Журналистка Катерина Карпицкая, которая провела на Окрестина 30 суток и тоже была в камере с Амелиной, говорит, что там практически все заболевали коронавирусом. Но не все переносили болезнь легко. Елене стало очень плохо буквально в течение дня, она «почти трупом лежала под нарами», практически ничего не ела. При этом из лекарств, говорят сокамерницы, ей только изредка давали фурацилин, парацетамол, а когда было совсем плохо — антибиотики.

Насколько известно, отбыв арест и едва вернувшись домой, Амелина попала в больницу и сразу на ИВЛ. Женщина впала в кому. Врачи больше двух недель боролись за ее жизнь, но это уже не помогло.

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