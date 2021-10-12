Режим ввязался в дипломатический скандал с Францией 3 12.10.2021, 20:10

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Париж отказывается вручать верительные грамоты диктатору.

По информации, полученной НАУ из нескольких не связанных между собой источников в МИД Беларуси, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был неожиданно отозван в Минск. Официальная причина – якобы служебная командировка.

Но реальная причина может быть другой. Дело в том, что МИД Беларуси инициативно предложил послу Франции в Беларуси Николя де Лакосту покинуть Беларусь не позднее 18 октября.

Это связано с тем, что Франция по-прежнему не согласна, чтобы посол вручал верительные грамоты гражданину Александру Лукашенко.

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