Режим ввязался в дипломатический скандал с Францией

Режим ввязался в дипломатический скандал с Францией3
- 12.10.2021, 20:10
- 10,084
Париж отказывается вручать верительные грамоты диктатору.
По информации, полученной НАУ из нескольких не связанных между собой источников в МИД Беларуси, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был неожиданно отозван в Минск. Официальная причина – якобы служебная командировка.
Но реальная причина может быть другой. Дело в том, что МИД Беларуси инициативно предложил послу Франции в Беларуси Николя де Лакосту покинуть Беларусь не позднее 18 октября.
Это связано с тем, что Франция по-прежнему не согласна, чтобы посол вручал верительные грамоты гражданину Александру Лукашенко.