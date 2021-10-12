Reuters: Китайский миллиардер Джек Ма нашелся в Гонконге 12.10.2021, 20:28

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Джек Ма

Основатель Alibaba держался в тени с октября 2020 года.

Основатель Alibaba Group, китайский предприниматель Джек Ма, который в значительной мере находится вне поля зрения общественности из-за конфликта с властью Основателя Alibaba после критики властей Китая не видели на публике два месяца. Против компании ведется антимонопольное расследование Основателя Alibaba после критики властей Китая не видели на публике два месяца. Против компании ведется антимонопольное расследование , сейчас находится Гонконге и в последние дни встречался с деловыми партнерами.

Об этом агентству Reuters сообщили два источника.

Китайский миллиардер держится в тени с тех пор, как в октябре 2020 года выступил в Шанхае с критикой финансовых регуляторов Китая. Хотя Ма участвовал в нескольких мероприятиях на материке с начала 2021 года, это первое опровержение слухов о том, что ему запретили покидать страну.

Reuters пишет, что на прошлой неделе Джек Ма встретился по крайней мере с «несколькими» деловыми партнерами за обедом. Отметим, что в Гонконге у Ма есть как минимум один роскошный дом.

Джек Ма перестал быть публичным осенью 2020 года после критики китайского правительства. Оно впоследствии заблокировало продажу акций его компании. После этого Ма лишь однажды появлялся на публике — китайские СМИ опубликовали его видео, в котором он обращается к учителям из сельских регионов. Сам бизнесмен ранее был учителем английского языка. Речь Ма касалась организованной им ежегодной встречи педагогов. В ней он рассказал, что уделит больше внимания благотворительности, однако ничего не сказал о своем конфликте с правительством и причинах исчезновения из публичного поля. Также он участвовал в видеоконференции с Путиным.

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