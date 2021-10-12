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БОР: Пора планировать время, которое мы проведем дома

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  • 12.10.2021, 20:34
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БОР: Пора планировать время, которое мы проведем дома

Стачке быть.

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР опубликовал новую работу художника karikatu.rama. На этот раз — арт в поддержку забастовки.

«Со своей стороны добавим, что уже пора планировать время, которое мы проведем дома, когда начнется стачка. Это могут быть просмотры кино с семьей, настольные и компьютерные игры, прогулки, а некоторые даже могут начать учиться чему-то новому.

Стачке быть!» — написал Telegram-канал.

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