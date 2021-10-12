Не страна — антиутопия Telegram-канал «СерпомПо»

12.10.2021, 20:41

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На 22-й год путинизма власти нашли способ решения проблемы ветхого жилья.

Минстрой РФ утвердил критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда - «в ограниченно работоспособном техническом состоянии».

Такой статус сможет получить жилое здание, в котором есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. Достаточно, чтобы региональная межведомственная комиссия зафиксировала отсутствие рисков внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Жить в таком можно будет при условии постоянного мониторинга технического состояния.

Отличный рецепт! Пора его внедрять во всем - от определения качества продуктов, дорог, авто, воздуха до правосудия и выборов. Конституционному и Верховному судам, Роспотреб- и Ростехнадзору, ЦИКу, Роскосмосу, депутатам, силовикам всех мастей и прочим чиновникам осталось всего-то формализовать и официально признать нормой то, что они вытворяют с нами каждый день. Обнулиться, наконец, вместе с Начальником. Не страна - антиутопия

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