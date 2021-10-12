Расширены возможности досрочного использования семейного капитала 12.10.2021, 20:54

Из-за инфляции белорусы рванули его тратить.

Подписан указ № 389 «Об использовании семейного капитала».

Отмечается, что документом совершенствуются механизмы поддержки многодетных семей. Указом предоставляется право с 1 января 2022 года досрочно использовать средства семейного капитала на:

улучшение жилищных условий: приобретение доли жилого помещения, в результате которого многодетная семья становится собственником всего жилого помещения;

погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство или приобретение жилья; погашение задолженности по кредитам, предоставленным банкам по договору перевода долга (приема задолженности);

получение образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси (например, учебе в МИТСО. — прим.);

предоставление медицинских изделий для выполнения сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии, приобретение инвалидам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество.

Также документом предусмотрены нормы по урегулированию вопросов в части исключения случаев необоснованного использования средств семейного капитала.

Напомним, 43 тысячи семей решили досрочно потратить деньгииз так называемого «семейного капитала», не дожидаясь совершеннолетия ребенка. Эти средства чаще всего направляют на улучшение жилищных условий.

Напомним, с 2015 по 2019 годы семейный капитал назначали в долларах. С 2020 года капитал назначают в национальной валюте.

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