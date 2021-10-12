Удастся ли Токио вернуть Курилы с новым премьером? 12.10.2021, 21:04

Заявление главы японского правительства свидетельствует об неизменности позиции страны.

Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисида о суверенитете государства, который распространяется и на южнокурильские острова, — дипломатия, которая не свидетельствует о готовности страны к совершению радикальных действий, считает эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

«Мы не признаем аннексии Крыма и, безусловно, через некоторое время он вернется. Именно поэтому каждый японское правительство, когда формирует свою внешнюю политику, повторяет эти вещи, поскольку в дипломатии последовательность чрезвычайно важна. Впервые это [произошло] после Второй мировой войны. Первым документом в 1956 году была совместная советско-японская декларация. Тогда Советский Союз пообещал вернуть два острова, а позже, когда [Владимир] Путин уже был президентом [РФ], в 2001 году Путин сказал, что они будут вести переговоры на основе этой декларации. <...> Эти точки, поставленные на бумаге в виде заявлений, документов, действий, имеют в конечном счете привести к тому, что острова будут возвращены законному владельцу», — отметил Хара в эфире Радио НВ.

По мнению дипломата, заявление премьер-министра свидетельствует об неизменности позиции Японии при любой власти, но военным путем решать принадлежность островов с РФ не будут.

12 октября новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет государства распространяется, в том числе на южные острова Курильской гряды.

Территориальный пограничный спор между Японией и Россией по поводу принадлежности Южных Курильских островов продолжается со времен Второй мировой войны.

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