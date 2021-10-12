Фантомные боли имперского обмылка 3 Игорь Яковенко

12.10.2021, 21:23

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Игорь Яковенко

Нормальное состояние Медведева – глубокий сон.

В этот день 61 год назад, 12 октября 1960 года во время заседания 15-й Генеральной Ассамблеи ООН Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев стал стучать ботинком по столу. В тот день шло обсуждение "венгерского вопроса", и Хрущев вместе с другими членами советской делегации всячески пытался его сорвать. На том же заседании Хрущев назвал филиппинского докладчика Лоренцо Сумулонга который предложил Советскому Союзу деколонизировать Восточную Европу "холуем американского империализма", поставив переводчиков, тогда не очень привычных к таким оборотам, в сложное положение.

Повторение истории – это почти всегда фарс. Сегодня, спустя 61 год Дмитрий Медведев в своей статье в "Коммерсанте" попытался воспроизвести нахрапистое хамство Хрущева. Вышло жалко, нелепо, уныло и немного смешно. Прыщавый подросток попытался сказать басом нечто грозное и уничижительное, но вместо этого пустил петуха.

В подзаголовке к медведевской статье сказано, что это "Пять коротких полемических тезисов". Ну, пять так пять, будем сохранять нумерацию…

Антитезис первый. Нацизм, немного застенчивый

Дмитрий Медведев вырос в СССР, где слово "еврей" звучало как выстрел. Ну, или как лопнувшая шина. Снизу - вялотекущий бытовой антисемитизм, сверху – публично нигде неназываемые ограничения по 5-му пункту. В середине – пустота. Советский государственный антисемитизм избегал слова "еврей", в самый разгар юдофобского шабаша предпочитал замену – "космополиты", а во времена, когда Дмитрий Медведев взрослел и набирался жизненного опыта такой заменой служило слово "сионисты". В своей статье Медведев пишет о Зеленском:

"Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни".

То, что президент Украины - еврей - знают все. Почему Медведев не пишет прямо, предпочитая уклончивые "определенные этнические корни"? Причина – тот же самый "застенчивый" советский антисемитизм, который заставлял в конце 40-х заменять "евреев" на "космополитов", а в 70-х использовать ярлык "сионисты".

Медведев пишет:

"Украинские руководители, особенно первые лица,— люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они "щирие" украинцы? "Европейцы"? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?"

Государственные антисемиты к слову "космополит" непременно добавляли прилагательное "безродный", то есть не имеющий "корней", "исторической идентичности". Медведев в отношении руководства Украины выдвигает именно эти обвинения.

То есть высокопоставленный чиновник, бывший президент России нападает на руководство Украины с позиций нацизма, правда, немного застенчивого.

Антитезис второй. Фантомные боли имперского обмылка

Статья Медведева опубликована 11 октября, в тот день, когда в Москву прилетела Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, которая, по версии Кремля, своими печеньками и организовала украинский Майдан, поссорила Украину с Россией и вообще эта Виктория – главная русофобка и символ "иностранного управления" Украиной.

Маленький, слабый и жалкий Медведев явно испытывает кучу комплексов перед сильной, умной, жесткой и решительной Нуланд. Это смесь страха, восторга и зависти мелкого бессильного туземного чиновника к "большой белой хозяйке". Отсюда тоскливая ностальгия по тем временам, когда Россия, скрывающаяся под псевдонимом "СССР" хозяйничала в половине Европы и не только.

"СССР давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, понимая, что иначе это может закончиться трагическими событиями типа венгерских выступлений в 1956 году или Пражской весны 1968 года". Конец цитаты.

Врет Медведев, и ведь знает что врет, и все кто его читают, знают, что он врет. С начала 50-х в Восточной Европе не было года чтобы в какой-то из стран "народной демократии" не вспыхивало восстание, и не было ни одной страны "мировой системы социализма", которая не пыталась бы вырваться из этого концлагеря.

Одна из главных обидок Путина – то что на Западе перестали считать подведомственную ему территорию сверхдержавой и постоянно обзывают державой региональной, наряду с Турцией и Ираном. И вот эту обидку феодала, которого опустили на несколько ступенек на феодальной лестнице за Путина и явно по поручению Путина высказал Дмитрий Медведев:

"А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном".

Не уверен что общение с Нуланд, которую Кремль воспринимает как того самого "сюзерена" доставит кремлевским обитателям большое удовольствие, учитывая репутацию этой дамы.

Антитезис третий. Уточка

Медведев пишет об Украине, а у него все время выходит Россия. Вот, например:

"Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном оффшоре".

Замените название страны с "Украины" на "Россию" - получится более убедительно, не так ли? В Украине, конечно, есть во власти корыстолюбцы, но в России их намного больше, что например, показало недавнее расследование "Архив Пандоры", где россияне по количеству фигурантов лидировали с большим отрывом. Особенно забавно читать такое за подписью Дмитрия Медведева после того как он прославился благодаря расследованию Навального о своей секретной даче, приобретенной благодаря коррупционным схемам. Помнится, тогда всем запомнился "домик для уточки", после чего "уточка" навсегда прилипла к Дмитрия Анатольевичу в качестве его тотемного животного…

Антитезис четвертый. Месть за Медведчука

Путин всегда воспринимает политику через призму личных отношений. Домашний арест и ликвидация медиаимперии его кума, Виктора Медведчука, стали пощечиной для российского президента. И от кого? От "потешного президента", "клоуна", который возглавляет "недострану".

Зеленский неожиданно проявил твердость, Медведчуку грозит суд по обвинению в госизмене. Демонстративно хамская статья Медведева - предупреждение (не Медведева, конечно, а Путина) Зеленскому: "Срочно освободите Медведчука, иначе…". В содержании этого "иначе", помимо продолжения войны на Донбассе входит и попытка энергетического удушения Украины. Украину задушить, понятное дело, не получится, а вот создать электоральные проблемы Зеленскому путем ухудшения экономической ситуации в Украине – вполне реально.

Антитезис пятый. Летаргический сон

В конце, как полагается, вывод:

"Главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".

Контакты, действительно, бессмысленны. Потому что в Кремле вообще не понимают, что такое сегодняшняя Украина, полагая, что в этой стране можно путем давления и шантажа привести к власти тех, кто признает законной оккупацию Крыма или согласится на "впихивание" в страну вооруженного бандитского анклава "русского мира". Поэтому у любого президента Украины с Путиным нет точки компромисса.

Что же касается идеи поручить именно Медведеву написать хамскую статью об украинском руководстве, то выбор явно неудачен. Медведев, который пытается говорить на языке подворотни, выглядит смешно, поскольку он, в отличие от своего шефа мимо подворотен явно пробегал закрыв от страха глаза и язык подворотни ему чужд. Нормальное состояние Медведева – глубокий сон. Непонятно, зачем его разбудили, заставили подписать дурацкую статью. Зато теперь он может идти спать. До следующего особого поручения...

Игорь Яковенко, blogspot.com

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