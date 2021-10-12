Ученые узнали, почему некоторые части нашего тела более чувствительны, чем другие 12.10.2021, 21:32

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Что лежит в основе этого явления?

Работа опубликована в журнале Cell и проведена на мышах, но ученые из Гарвардской медицинской школы (США) утверждают, что ее выводы можно распространить на всех млекопитающих, в том числе людей. Известно, что нейроны в нашей нервной системе распределены неравномерно. Например, в зрительной системе приматов их намного больше, чем во многих других органах. У свиней очень чувствительная морда, у собак — нос, а у людей — руки и губы, пишет Naked science.

Нейроны при этом неравномерно распределены не только в теле, но и в так называемой соматосенсорной коре головного мозга, которая содержит символическую карту тела. В первичной соматосенсорной коре все части тела распределены непропорционально их истинным размерам: например, голова и руки занимают почти половину корковых областей.

Поражения мозга в области первичной соматосенсорной коры вызывают симптомы, включающие аграфестезию — нарушение кожной кинестезии, при которой утрачивается способность к узнаванию человеком букв, цифр, фигур (их вычерчивают на коже тупым предметом), — астереогеноз (потеря способности определять форму и геометрию предметов, немигепестезию (снижение кожной чувствительности одной стороны тела) и тому подобные эффекты.

Ученые из США выяснили, что количество нейронов, которые иннервируют чувствительность тех или иных участков кожи мышей, было довольно скудным по сравнению с тем, чего ожидали исследователи. Чтобы понять это противоречие, они провели серию экспериментов, которые включали визуализацию мозга и нейронов, а также их стимуляцию разными способами.

Как выяснили авторы работы, у детенышей чувствительность безволосых участков кожи была пропорциональна числу нейронов в ней, но в подростковом возрасте она была больше представлена в мозге, хотя число нейронов оставалось на прежнем уровне. За эти процессы оказался ответственен ствол мозга — наиболее примитивная и, как ее еще называют, «древняя» его часть.

Специалисты также обнаружили, что нейроны наиболее чувствительных частей тела образуют больше связей и более сильны, чем те, что «населяют» менее «отзывчивые» участки. Таким образом, ученым удалось понять, почему одни части нашего тела обладают большей чувствительностью, чем другие. С помощью такого механизма млекопитающие лучше ориентируются в окружающей среде, быстрее понимают различные сигналы и реагируют на них.

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