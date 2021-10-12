Чиновники готовят белорусам новые налоги 7 12.10.2021, 21:39

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Также страну ожидает рост цен.

Политический кризис аннулировал все предыдущие обещания властей Беларуси о стабильности налоговой системы. Чиновники вынуждены признать, что введенные странами Запада санкции влияют на состояние бюджета. Повышая налоги для компаний, правительство надеется увеличить доходы государственной казны, тогда как бизнес предупреждает, что эффект может оказаться обратным, пишет «Независимая газета».

Правительство Беларуси подготовило проект изменений в Налоговый кодекс. Согласно планам чиновников, новые налоги придется платить и гражданам, и предприятиям. Соответственно белорусов ждут не только новые налоговые расходы, но и рост цен из-за появления дополнительных расходов у компаний.

Новых владельцев квартир в многоквартирных домах обяжут платить народ на недвижимость. Сейчас такой налог выплачивают только те, кто имеет в собственности дома. Стремлением уравнять в правах владельцев квартир и владельцев домов чиновники и объясняют нововведение. «Например, живут на территории районного центра два школьных учителя. Один из них в многоквартирном доме. Второй живет в частном доме и платит налог за землю пропорционально тому участку, который занимает его домовладение… Он платит налог за землю, платит налог за недвижимость, да еще ему надо его страховать в обязательном порядке», – рассказал в эфире местного государственного канала министр финансов Юрий Селиверстов.

Ради «разумного справедливого подхода» налог будут платить оба учителя, пояснил он. По расчетам чиновников, налог в Минске будет составлять сумму, эквивалентную примерно 20 долл. в год, в регионах он будет еще ниже. Кроме того, в планах правительства повысить ставки налогов на недвижимость и на землю. Предположительно повышение составит не менее 5–7%.

Восстановлением справедливости чиновники объясняют и введение НДС для иностранных торговых площадок (AliExpress, Ozon). «Белорусские магазины уплачивают НДС при реализации товаров, а иностранные продавцы при электронной дистанционной продаже товаров не являются плательщиками НДС», – поясняют в Минфине. Эксперты полагают, что в этом случае иностранные торговые площадки включат новый налог в цену товара, который будут покупать белорусские граждане. Напомним, что ставка НДС в Беларуси сейчас составляет 20%. Авторы налоговых новшеств поделились планами пополнить бюджет в результате этого новшества примерно на 16 млн долл. в эквиваленте.

Обещано повышение ставок налогов для тех, кто сдает недвижимость (квартиры, дома, гаражи) в аренду. Подорожают алкоголь и сигареты, так как вырастут ставки акцизов на эти товары.

Как следует из имеющейся информации, самые большие новшества ждут индивидуальных предпринимателей. Их планируется лишить возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения. Ее суть не только и не столько в том, сколько уплачивается в бюджет, сколько в том, как это делается. Возможность платить какую-то фиксированную сумму позволяет индивидуальным предпринимателям не нанимать бухгалтера и не вести сложный учет. Предполагается, что полностью запретят упрощенку для ИП с 2023 года, а со следующего – пока только существенно ограничат сферу ее использования.

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