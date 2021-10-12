Между суровыми буднями и футуристическими грезами Telegram-канал «Сито Сократа»

12.10.2021, 22:09

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В недрах политической системы России протекают тектонические сдвиги.

Начало работы российской Госдумы VIII созыва прошло шаблонно, так сказать без огонька. Во многом сохраняется модель володинского управления над рудиментарным органом при «царе». Потешной думе нужно и дальше быть опорой для дряхлеющего путинизма и беспрекословно одобрять больше запретов.

В планах Кремля приоритетом значится легализация «обнуления» губернаторских сроков, чтобы укоренить при власти кадры путинского призыва на местах. Если протащат законопроект о региональной власти Клишаса-Крашенинникова, то команда оленевода Собинянина в Москве, джигит Кадыров в Чечне, «Гоблин» в Крыму еще долго смогут восседать в своих креслах. При этом Путин усилит контроль над «обнуленными» главами субъектов за счет предупреждений и выговоров. Дополнительно планируется позволить «обнуленцу» сделать пожизненной госслужбу для маршалов, генералов и адмиралов, т.е. дать им возможность протирать штаны на должностях после 70 лет! Лично преданные Путину руководители-маразматики силового блока будут до выноса на погост сидеть на шее российского бюджета. Такие пряники для верхушки, а народу – кнут.

Ожидается закручивание гаек в информационной сфере путем криминализации публикации в сетях любого контента, несущего, по мнению ФСБ, «деструктивные воздействия» на общество. Любая нелояльная публикация способна стать поводом для тюремного заключения на срок до 3 лет. Под удар попадет еще одна потенциальная протестная группа – российские спортивные болельщики. Для посещения соревнований любимых команд нужно будет иметь «персонифицированные карты», с помощь которых можно элементарно идентифицировать личность в случае потенциальных беспорядков. В духовной сфера начинается борьба с «бесовскими проектами» в музыке, живописи, театре ил и кино. Есть предложения вернуть советскую цензуру, ограждающую молодежь от рэперов и прочих ютюберов, ослабляющих любовь к сюрреалистической родине.

Кстати об утопиях. В аккурат перед запуском думской работы вышел из состояния медитации забытый «серый кардинал» Кремля и выходец из ГРУ Вячеслав Сурков. «Демиург» и духовный отец химерного подрывного проекта «Новороссия» перестал быть нужным после смены путинского курса на украинском направлении. Однако Сурков как никто другой уже сейчас чувствует, что на фоне фасадной стабильности в недрах политической системы России протекают тектонические сдвиги. До 2024 года могут произойти масштабные катаклизмы, которые позволят ему вернутся во власть.

Если проанализировать содержание его не очень новаторской статьи «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года», то он иносказательно описывает состоявшуюся смерть путинского парламентаризма. Чтобы не копаться в разложившихся и смрадных остатках потешной думы он иронично устремляет свои взгляды к концепту «безлюдной демократии». Она подразумевает изгнание «упитанных» и «дорогих представителей», предвещая крах профессиональных лоялистов и протестников. Тем более они и так проваливают политическое представительство по всем направлениям, становясь «узурпаторами и манипуляторами». Время в изгнании Сурков посвятил чтению видных западных теоретиков, таких как Маклюэн или Мюнклер, именно из их идей он компилирует свой памфлет, подспудно критикующий его же концепт «долгого государства Путина». Оказывается «глубинному народу» и царь то особо не нужен, ведь за цифровизацией и роботизацией политической системы грядет эра машин. Какая крамола: «В нашей электронной современности уже существуют технические возможности для того, чтобы граждане могли представлять себя сами, напрямую включаясь в процедуры принятия решений!» В цифровой России не нужен будет Путин, но Сурков о себе любимом не забыл, ведь цифровики (т.е. лично он) и силовики (т.е. ГРУ), останутся в игре. Заметно, как Сурков обижен на «белого рыцаря», и млеет от мысли о крахе путинской геронтократии. Демиург «суверенной демократии» жаждет реванша: «Кетцалькоатль, изгнанный народом, которому дал все, обязательно вернется для мести и милости…»

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