Андрей Суздальцев: Отказ Путина посетить Минск — почти катастрофа для Лукашенко 5 12.10.2021, 22:25

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Андрей Суздальцев

Международная изоляция диктатора становится очевидной.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале прокомментировал отказ Путина ехать в Минск:

— Решение принято, 15 октября на саммиты СНГ и ЕАЭС Путин в Минск не едет по ковидным ограничениям. Президент России будет участвовать в саммите в онлайн режиме. Не исключено, что другие главы государств СНГ, президенты и премьер-министры, воспользуются примером Путина и примут участия в назначенных в Минске встречах из своих уютных кабинетов.

Для Лукашенко саммит без Путина теряет смысл. У белорусского руководителя каждый день на счету и ему срочно нужны деньги. По этой причине саммит в Минске в ближайшую пятницу для Лукашенко носит огромное значение. В личном контакте с президентом России он надеялся, опираясь с одной стороны на вопрос о «компенсации» за западные санкции (?), а с другой стороны на предстоящий «Высший госсовет» «союзного государства» (15.10.2021), решить свои финансовые проблемы.

Есть мнение о том, что участие, а если вернее, отсутствие Путина на саммите СНГ/ЕАЭС в Минске явилось реакцией Москвы на закрытие российского информационного ресурса в Беларуси («КП в Беларуси»), что в корне неверно, так как в действительно газета/сайт «Комсомольская правда в Беларуси» была зарегистрирована в РБ. Вот Минск данное СМИ и прикрыл. Ответить тем же Москве затруднительно, так как почти все белорусские СМИ в РФ (кроме Беларусь24) прикрыты «зонтиком» «союзного государства». Москва оставила тему «КП» не только из-за необходимости сохранения интеграционного «коридора», но и не желая давать Лукашенко повод для антироссийской истерики. Напомним, что год назад РФ «проглотила» захват российского банка «Белгазпромбанка», а до этого изгнание съемочной группы Первого канала и т.д. С другой стороны понятно, что Лукашенко сознательно провоцировал Москву, чтобы устроить скандал в преддверии «Высшего госсовета» «союзного государства».

Отмечается то, что отказ Москвы от визита российского президента в Минск могло быть реакцией на переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Действительно, ситуация в РБ в Москве с госпожой Нуланд обсуждалась. Причем в данном случае, учитывая неадекватность белорусского руководства, разговор по белорусской теме был не конфронтационным, а скорее консультационным. Помимо поиска выхода из белорусского политического кризиса, который уже выплеснулся за пределы Беларуси и стал региональной проблемой, обсуждался и миграционный вопрос. Напомним, что страны Балтии и Польша возложили ответственность за миграционный кризис на Москву. Все это крайне беспокоит российское руководство, которое вдруг обнаружило, что смягчение конфронтации между Вашингтоном/Брюсселем и Москвой оказалось под контролем Лукашенко. Иными словами, учитывая, что в ЕС миграционное давление со стороны Минска воспринимают исключительно болезненно, Лукашенко может сыграть роль триггера очередного обострения отношений между Западом и РФ. В принципе он это и делает.

В этом случае натиск Нуланд просто нечем было отбить, так как заставить Лукашенко прекратить формировать легионы беженцев и таранить границы ЕС в условиях опять-таки надвигающегося «Высшего госсовета» «союзного государства» невозможно. Нуланд, понимая ограниченность возможностей Москвы, воспользовалась Лукашенко, как преимуществом в переговорах.

Но тогда Путин был бы заинтересован переговорить с Лукашенко по вопросу миграционного кризиса. Однако президент России не приедет. Вряд ли имеет смысл обсуждать данную проблему по скайпу. По идее в Минск должен приехать один из высших российских чиновников, вроде Патрушева, и переговорить с Лукашенко, но пока никто не едет. Иными словами, чайник поставили на плиту, но вода в нем еще не закипела…

В итоге,

Для Лукашенко отказ Путин посетить Минск является почти катастрофой. Международная изоляция белорусского руководителя, которую в Минске тщательно скрывают, становится очевидной. Кроме того, судьбу Лукашенко и его режима обсуждают за закрытыми дверями без белорусской стороны.

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