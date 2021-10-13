Режим Лукашенко — это старый советский трактор, застрявший в болоте 13.10.2021, 7:35

Смена власти в Беларуси неизбежна.

Об этом, комментируя в интервью сайту Charter97.org последние события, заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Запад уже более года продолжает давление на режим Лукашенко. Означает ли это, что ЕС и США окончательно избавились от иллюзий относительно белорусского режима?

— Запад никогда не имел иллюзий относительно режима Лукашенко. Просто и Евросоюз, и США понимали, что они не могут за белорусский народ сменить власть в стране. В 2020 году всему миру стало ясно, что Лукашенко оглушительно проиграл на выборах, что люди хотят демократических изменений и готовы за это бороться. В этом плане Запад поддерживает стремление белорусов к свободе.

Борьба продолжается и сегодня. Подготовка к всеобщей забастовке в Беларуси — кампания, которая видна во всем мире. Это оказывает влияние и на политику демократических стран, и на политику России в отношении белорусских властей.

— Стоит, наверное, отметить, что Лукашенко сам нарывается на конфликт с Брюсселем. Количество мигрантов, которые штурмуют границу, идет на рекорд. Поступает информация о стрельбе на границе, провокациях. Чего добивается режим и к чему могут привести подобные недальновидные шаги?

— Режим хотел бы, чтобы с ним считались, стать стороной переговоров с Евросоюзом и НАТО, однако, на самом деле эти действия привели только к усилению санкций.

Посадка самолета «Ryanair», расцененная как акт тероризма, и гибридная война против стран-соседей, естественно, вызвали защитную реакцию демократических союзов (как политических, так и военных), а Лукашенко нарвался на серьезный ответ и скоординированные действия против своего режима на всех уровнях.

— Хотелось бы затронуть еще одну громкую тему: перестрелка между минским IT-шником Андреем Зельцером и сотрудниками КГБ, которые ворвались в его дом. Как вы оцениваете это событие и поступок минчанина?

— Как можно врываться в квартиры простых граждан без формы, без предъявления документов? Белорусы будут защищаться.

Возьмем пример из белорусской истории, когда полицейские формирования, которые поддерживали оккупантов во время Второй мировой войны, действовали против большинства населения Беларуси. И как в итоге сложилась судьба полицаев? Многие понесли уголовное наказание, а моральное осуждение этих людей и членов их семей длилось десятилетиями. В каждой деревне знали, что «вот там жили полицаи», «это родственники полицаев».

Может быть, силовикам стоит задуматься, почему Лукашенко хочет, чтобы их жизнь и жизнь их семей на десятилетия стала такой же?

Хочу сказать, что за 2020 и 2021 годы очень многие сотрудники милиции попали в больницы, так как пострадали во время своих полицейских операций, тысячи сотрудников армии, МВД и других силовых структур уволились из органов, сотни уехали из страны. Мы видим такие объединения, как BYPOL, а также многих других силовиков, которые покинули страну, потому что имели совесть, мозги и понимают, что нужно добить режим Лукашенко, а потому уже вернуться на работу в новой стране, чтобы реформировать правоохранительную систему на демократических началах.

Какими же идиотами нужно быть, чтобы по прихоти незаконного правителя подставлять свои семьи! Ведь их родные, жены и дети живут в постоянном стрессе, им плюют в спины, их обходят стороной, с их детьми не хотят общаться ни в школах, ни в университетах.

Если они хотят быть этакой «расой господ», то получат такого же пинка, как полицаи после Второй мировой войны. Но у белорусских силовиков есть еще возможность заслужить не только прощение, но и уважение белорусов. Надо только выступить на стороне народа.

— Нельзя обойти тему COVID-19 в Беларуси. Ситуация крайне серьезная. Режим полностью провалил вакцинацию населения и эксперты утверждают, что к зиме положение вещей значительно ухудшится. Как белорусам сегодня можно защитить себя и своих близких?

— Необходимо на общественном уровне повторять действия нормальных стран мира и самим принимать меры по защите своих близких. В первую очередь — это вакцинация, даже теми препаратами, которые доступны. Необходимо требовать от властей возможность прививаться и международно признанными вакцинами, ведь МВФ выделил Лукашенко на эти цели почти миллиард долларов. Белорусы имеют право бесплатно пользоваться международно признанными вакцинами.

Необходим карантин, необходимо оставаться дома, необходимо не пускать своих детей в школы, университеты и детские сады в период усиления эпидемии. Мы уже видим, что по вине властей погибли десятки тысяч человек, а сейчас идет четвертая волна, которая является самой опасной, самой тяжелой с начала пандемии.

Как никогда ранее подходит такой метод самозащиты, как забастовка. Думаю, что она будет объявлена уже в самое ближайшее время, а белорусам нужно подготовиться к тому, чтобы оставаться дома всей семьей: закупиться продуктами, необходимыми лекарствами, свечами и фонариками, потому что все может случиться.

Опыт показывает, что жесткий карантин в европейских странах в течение месяца кардинально меняет картину заболеваемости. Заражаемость и смертность падает в разы.

Белорусы должны просто защищать свою жизнь, ведь она дается один раз. Сейчас мы видим, что вирус мутировал и есть опасность не только для старшего поколения: болеют молодые люди, болеют дети. Поэтому есть особенная опасность для тех, кто не привит, но даже и привитые должны готовиться к тому, чтобы минимум один месяц остаться дома, совместив карантин и всеобщую забастовку.

— За последнее время появилось сразу несколько расследований о положении на белорусских предприятиях. Как оказалось, плачевные результаты работы — не помеха для коррупции и роскошной жизни руководителей. Как вы думаете, будет ли реакция белорусских рабочих на подобные факты?

— Рыба гниет с головы, хамское отношение Лукашенко (в том числе — к директорату ведущих предприятий) вызывает эффект подражания. Руководители государственных предприятий ведут себя а-ля Лукашенко, в таком же хамском стиле. С помощью различных методов давления: контрактной системы, угрозы увольнений, прямых действий, подавления с привлечением силовиков, директора предприятий чувствовали себя такими боярами, а их отношение к людям было всегда хамским.

Да, забастовок в стране не было 25 лет, разжиревшее начальство обнаглело, но прошлый год показал, что все может очень быстро поменяться. К тому же киберпартизаны собирают и публикуют информацию об этих горе-руководителях, которые, естественно, обманывают не только рабочих, но и Лукашенко, а также министров. К примеру — скандальное дело о несуществующих филиалах Минского тракторного завода.

Естественно, благодаря тому, что существуют Telegram-каналы (а их подавить не удается), рабочие получают и переваривают информацию о том, что на самом деле происходит на их родных предприятиях.

Директорам нужно задуматься: может, стоит быть на стороне народа, может, где-то нужно покаяться, кому-то уволиться с работы, а кому-то напрямую поддержать работников, которые готовы принять участие в стачке.

— Есть ли у белорусов окно возможностей для перемен в стране уже в ближайшее время?

— Можно сказать, что режим Лукашенко — это старый советский трактор, к тому же застрявший в болоте. Перемены в Беларуси даже перезрели. Мы понимаем, что для существования белорусской государственности и нации есть объективная необходимость в радикальных изменениях.

Нужна революция в экономике, нужна технологическая революция, нужна политическая революция, нужна общественная революция, даже эстетическая революция. Ведь мы видим, как быстро развивается мир, как меняются технологии, передовые политические и общественные формы теснейшим образом связаны именно с технической и технологической революциями в мире. Смена власти в Беларуси неизбежна. И только от нас зависит произойдет она через месяц-два или через несколько лет.

В Беларуси, которая занимает лишь 94-е место в мире по числу населения и географически находится в Европе, не может существовать настолько архаичный и убогий режим. Объективные причины для этих изменений существуют, но есть еще и субъективный фактор: наличие сильных, умных лидеров, которые готовы рисковать, готовы возглавить революцию. Мы знаем, что в белорусских тюрьмах сегодня находится большое число настоящих лидеров, тех людей, которые рисковали собой, которые начали белорусскую революцию. Имена этих людей нам хорошо известны.

Да, мы понимаем, что существуют репрессии в условиях агонии режима. Однако поэтому и появилось предложение провести забастовку нового типа. Это определенное ноу-хау от белорусов может стать востребованным по всему миру. Забастовка не на рабочих местах, а «Останься дома» — наиболее безопасный способ для людей в сегодняшней ситуации.

Мы уже говорили, что люди имеют право на сохранение своей жизни, поэтому в эпидемию коронавируса они могут остаться дома. Организованный невыход людей на работу заставит власти пойти на переговоры с демократическими силами, с рабочими лидерами, пойти на изменения в стране через проведение новых свободных выборов.

— Вы затронули тему лидеров. Сегодня такой яркой фигурой является Сергей Дылевский. На ваш взгляд, есть ли у него достаточное доверие людей и спектр качеств, которые могли бы помочь ему стать лидером?

— Ранее меня критиковали за то, что в последние годы я говорил неизбежности бунта и революции в Беларуси. Также я говорил, что в стране появятся новые лидеры. Революция состоялась, и мы увидели огромное число ярких и сильных людей во главе протестов.

В мою молодость модно было говорить «время выбрало нас», сейчас Беларусь выбирает новых лидеров. Сергей Дылевский, который, казалось бы, по своей биографии не совсем готов стать национальным лидером, тем не менее, стал таким человеком по факту.

Мы знаем о той роли, которую в Польше сыграл лидер «Солидарности», электрик Лех Валенса. Он стал лидером изменений в целом регионе, а в последствии — и целом мире. Ведь именно Польша была локомотивом, и тоталитаризм в Восточной Европе, да и во всем мире, рухнул, в том числе, благодаря электрику Валенсе.

Сегодня мы видим, что идут глобальные процессы: рушатся диктатуры на Кубе, в Венесуэле, близки изменения в Никарагуа, мы видим в арабских странах стремление людей к свободе, видим изменения на постсоветском пространстве.

Конечно, Дылевский в Беларуси — уже лидер. Я этому человеку доверяю, знаком с ним лично, долго приглядывался. У него есть дар — объединять самых разных людей. Мы видим, что в подготовку забастовки включились новые блогеры, бывшие чиновники, политологи, работники самых различных предприятий, дворовой актив, самые различные центры белорусской диаспоры. И в этом заслуга Дылевского, он взял на себя бремя лидерства, а наша задача ему в этом помочь.

Я знаю, что такие политики как Статкевич, Афнагель, Бабарико, Тихановский, Северинец и многие другие, находящиеся в заключении, поддерживают идею забастовки и инициативу Белорусского объединения рабочих.

Чтобы наши друзья вышли на свободу, нам сегодня нужно действовать, как один кулак. В форме забастовки, которая была выбрана, заключается максимальная забота о людях, чтобы минимизировать риски.

С другой стороны, мы должны понимать, что революция требует смелых, свободных и готовых действовать сообща людей.

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