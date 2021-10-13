Инфляция в Беларуси даже в долларах побила рекорд за пять лет 13.10.2021, 7:43

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Что подорожало больше всего?

В этом году инфляция в Беларуси – самая высокая за 5 лет, с 2016 года. Особенно заметна она на фоне стабильного, а тем более падающего курса доллара: выходит, что в долларах рост цен – еще больше, пишет «Инфобанк».

Хотя еще в феврале власти заявили о заморозке цен в стране на 62 «социально значимых товара» – постановлением Совета Министров №100 от 23 февраля «О временных мерах по стабилизации цен на социальнозначимые товары первой необходимости».

Кроме прочего, там сказано, что с 1 марта «изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2 процента в месяц».

В этих рамках общая – по всем потребительским товарам и услугам – инфляция держалась только в июле и августе.

В сентябре же произошел «взрывной» рост цен: индекс потребительской инфляции (ИПЦ) составил 101,33% – цены выросли за месяц на 1,33%. И это только официально.

Больше в этом году месячная инфляция была только в феврале, а до этого такого высокого процента не было аж с 2016 года.

Впрочем, в сентябре всегда идет увеличение ИПЦ: в Беларуси ярко выражена сезонность динамики месячного индекса потребительских цен: год начинает высокий ИПЦ (в январе), после чего индекс идет на снижение, достигая «дна» в августе, а затем опять поднимается.

Сезонность создается динамикой цен в секторе продовольственных товаров, занимающих наибольший удельный вес в потребительской корзине, по которой подсчитывается ИПЦ. Благодаря чему в летние месяцы – самые низкие в году индексы, иногда показывающие даже дефляцию.

Но в этом году сентябрьский рост цен оказался занчительно больше, чем обычно, став уже больше среднегодового, хотя обычно он – меньше.

Белстат учитывает рост цен в разных форматах. Один из них – «индекс годовой инфляции за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». Это – годовой ИПЦ «период к периоду».

И он составил в сентябре 109,2%: потребительские цены января-сентября в 2021-м выше, чем в январе-сентябре 2020-г., на 9,2%. И это – наибольший процент с 2016-го – за 5 лет.

А годовой ИПЦ в формате «инфляция к соответствующему месяцу предыдущего года» в сентябре вырос до 110,2% – цены на потребительском рынке в сентябре 2021 года выше, чем были в сентябре 2020-го, в целом, на 10,2% – по официальным данным.

Это наибольший процент с декабря 2016-го. При том, что в июле 2018-го годовая инфляция этого формата снизилась, было, до исторического минимума в Беларуси – 104,06%.

Тенденция роста годового ИПЦ «месяц к месяцу» длится в Беларуси уже 1,5 года.

Идет подъем даже самого инерционного показателя инфляции – среднегодового индекса (средние за 12 месяцев цены в процентах к ценам соответственного 12-месячного периода годом ранее).

За отчетный период (с октября 2020-го по сентябрьь 2021-го) среднегодовой ИПЦ, исходя из официальных данных Белстата уже +8,54% (к периоду «октябрь 2019 – сентябрь 2020»).

Учитывая инерционность этого показателя, рост среднегодовой инфляции продолжится и дальше.

Самыми подорожавшими за год (сентябрь 2021-го к сентябрю 2020-го) продуктами стали овощи (исходя из данных Белстата):

капуста белокочанная свежая – +95,4%

масло растительное (кроме оливкового) – +72,3%

картофель – +69,4%

свекла – +52,1%

морковь – +51,1%

лук репчатый – +41,8%

майонез – +33,0%

огурцы свежие – +31,8%

полуфабрикаты из мяса птицы – +29,2%

субпродукты из птицы – +26,0%

маргарин – +25,5%

печенье – +25,2%

сельдь соленая – +24,4%

вафли – +23,7%

зефир – +21,5%

кетчуп – +23,4%

свинина (кроме бескостного мяса) – +23,3%

фарш мясной – +23,1%

куры (цыплята, вкл. бройлеров) – +22,6%

яйца куриные – +19,4%.

А подешевели за год только:

соль поваренная пищевая – -1,9%

рыба живая – -2,6%

плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – -3,9%

рыба мороженая (филе и разделанная) – -9,0%

крупа пшенная – -9,2%

яблоки – -23,8%.

Долларовая инфляция в Беларуси

Накопленная с начала 2021 года инфляция составила в сентябре 7,52%. Но если учесть, что за это время доллар к белорусскому рублю подешевел (на 2,33% по средневзвешенному курсу), то получается, что за январь-сентябрь рост долларовых цен составил более 10%.

То есть, долларовая инфляция в Беларуси в 2021 году – уже выше, чем BYN-рублевая.

Впрочем, долларовые цены сейчас растут во всем мире – восстанавливается спрос и цены по всем товарам мировой торговли после их падения в ковид-кризис 2020 года.

В Беларуси в 2020-м также упали долларовые цены: было две девальвации BYN-рубля – в марте и в июле-августе. И относительно начала 2020-го долларовые цены пока – ниже ($-дефляция), но нарастают.

Так, доллар США в Беларуси за 2020-21 гг. (за 19 месяцев) подорожал на 18,8% (сентябрь 2021-го к декабрю 2019-го). А накопленный за это время официально ИПЦ – только 15,4%.

И если за 2-3 следующих месяца не будет сильного роста курса доллара, долларовые цены достигнут того уровня, что были до всех девальваций 2020-го – исходя из официальных от Белстата данных по потребительской инфляции.

Однако у многих в Беларуси серьезные сомнения относительно реальности официального индекса потребительской инфляции, особенно при сравнении кассовых чеков разных лет.

Так, за 2 года (сентябрь 2021-го к сентябрю 2019-го) накопленная официальная инфляция составила 16,9%.

А вот – насколько подорожали за 2 года некоторые основные продукты питания (исходя из данных Белстата):

крупа гречневая – +103,4% (более чем в 2 раза)

масло растительное (кроме оливкового) – +92,3%

капуста белокочанная свежая – +84,1%

картофель – +76,8%

морковь – +64,9%

свекла – +60,9%

помидоры свежие – +56,8%

лук репчатый – +51,1%

огурцы свежие – +44,0%

майонез – +40,0%

плоды цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) – +38,7%

маргарин – +34,8%

сельдь соленая – +30,6%

субпродукты из птицы – +28,2%

свинина (кроме бескостного мяса) – +25,4%

яйца куриные – +24,8%

фарш мясной – +22,7%

пиво – +21,1%

говядина бескостная – +20,1%

пельмени мясные – +19,7%

свинина бескостная – +16,5%

молоко цельное – +15,3%.

При том, что доллар за 2 года (сентябрь 2021-го к сентябрю 2019-го) подорожал в Беларуси на 20,6%, и много продуктов питания уже дороже в долларах, чем в 2019 году, до кризиса.

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